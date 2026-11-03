Harry Kane khẳng định Bayern Munich vẫn đi đúng hướng khi thiếu vắng trụ cột và HLV trưởng

Biến cố dồn dập khi Bayern Munich thiếu đi trụ cột và HLV trưởng

Phát biểu trong buổi họp báo tại Madrid (Tây Ban Nha) mới đây, tiền đạo Harry Kane chia sẻ Bayern Munich vừa trải qua một tuần lễ với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Tiền đạo Harry Kane cho biết Bayern Munich vừa trải qua một tuần lễ với nhiều cảm xúc lẫn lộn (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, chân sút người Anh chính thức giành danh hiệu Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, niềm vui của anh diễn ra chỉ ba ngày sau sự cố HLV trưởng Vincent Kompany bất ngờ nhập viện cấp cứu. Chiến lược gia người Bỉ được chẩn đoán mắc chứng kích ứng màng não. Dù đã xuất viện vài ngày sau đó, ông vẫn buộc tạm nghỉ công tác huấn luyện trong một thời gian.

Bên cạnh sự thiếu vắng của HLV trưởng, bài toán nhân sự càng thêm nan giải khi Bayern Munich liên tiếp mất trụ cột. Bộ đôi Ismael Saibari và Serge Gnabry đều bị chấn thương trong trận hòa 2-2 trước Borussia Dortmund tại giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) ngày 31/10, trong đó Saibari phải tiến hành phẫu thuật. Ngoài ra, Jamal Musiala và Luis Diaz cũng đang trong quá trình điều trị và chưa thể quay trở lại.

Tinh thần của Harry Kane khi Bayern Munich mất trụ cột

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu trên đất Tây Ban Nha, Harry Kane ví những diễn biến vừa qua như một "tàu lượn cảm xúc" đối với toàn đội. Dù vậy, ngôi sao tuyến đầu của đại diện nước Đức nhấn mạnh việc phải cùng nhau đương đầu với biến cố đã giúp các cầu thủ xích lại gần nhau hơn.

Bên cạnh việc tiết lộ quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ đang ở bước "rất gần", Kane nhận định toàn đội cần duy trì sự tập trung tối đa cho đến kỳ nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 11. Dự kiến, đây là thời điểm một số cầu thủ chấn thương sẽ bình phục.

Khép lại buổi họp báo, Harry Kane gửi thông điệp khích lệ các đồng đội: "Lúc này, toàn đội phải chiến đấu. Dù thiếu vắng một số trụ cột và cả huấn luyện viên trưởng, nhưng điều đó lại mở ra cơ hội để các cầu thủ khác chứng tỏ năng lực của mình trong đội hình".

Nguồn tin: Reuters