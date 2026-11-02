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Thể thao

Jakov Dedic mơ trở thành Harry Kane và Robert Lewandowski

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Tiền đạo trẻ Jakov Dedic đặt mục tiêu phát triển theo hình mẫu Harry Kane và Robert Lewandowski. Chân sút người Croatia đang hướng đến FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 sau những màn trình diễn nổi bật ở cấp độ đội tuyển trẻ và bước tiến mới trong sự nghiệp tại Hoffenheim.

Jakov Dedic - Từ tài năng trẻ Croatia đến Hoffenheim

Jakov Dedic là một trong những gương mặt đáng chú ý của Croatia tại FIFA U-17 World Cup Qatar 2026. Tại giải U-17 châu Âu diễn ra ở Estonia hồi đầu năm, tiền đạo này lập hat-trick trong chiến thắng 3-2 trước Tây Ban Nha và kết thúc giải với danh hiệu Vua phá lưới.

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Tiền đạo của tuyển U-17 Croatia đạt danh hiệu Vua phá lưới tại giải U-17 châu Âu (Ảnh: FIFA)

Ở cấp câu lạc bộ, Dedic ra mắt giải vô địch quốc gia Croatia trong màu áo NK Osijek khi mới 16 tuổi. Tháng 7/2026, anh chuyển đến Hoffenheim của Đức sau khi nhận được nhiều lời đề nghị. Tiền đạo trẻ cho biết Hoffenheim là lựa chọn ưu tiên của bản thân, gia đình và người đại diện.

Jakov Dedic mơ trở thành Harry Kane và Robert Lewandowski- Ảnh 2.

Dedic là cầu thủ được kỳ vọng cho thế hệ bóng đá mới của Croatia (Ảnh: FIFA)

Sở hữu chiều cao 1,90 m và cân nặng 85 kg, Dedic có lợi thế về thể hình, sức mạnh và tốc độ. Anh thích chơi quay lưng về phía khung thành, tận dụng khả năng tranh chấp với hậu vệ và di chuyển vào khoảng trống phía sau hàng thủ.

Khi được hỏi về hình mẫu tiền đạo, Dedic nhắc đến Harry Kane và Robert Lewandowski. Anh mong muốn một ngày có thể đạt đến đẳng cấp của hai chân sút hàng đầu này.

Jakov Dedic hướng đến FIFA U-17 World Cup Qatar 2026

Dedic đang có những bước khởi đầu tích cực tại Hoffenheim II. Anh ghi bàn trong các trận gặp Rostock và Düsseldorf, đồng thời đánh giá cao sự chào đón của đồng đội cũng như phương pháp làm việc của ban huấn luyện.

Jakov Dedic mơ trở thành Harry Kane và Robert Lewandowski- Ảnh 3.

Jakov Dedic hướng đến FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 cùng đội tuyển Croatia (Ảnh: FIFA)

Tiền đạo người Croatia cũng có cơ hội tiếp xúc với Andrej Kramarić, ngôi sao của Hoffenheim và đội tuyển Croatia. Dedic gọi đàn anh là huyền thoại bóng đá Croatia, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tích ghi bàn của anh.

Jakov Dedic mơ trở thành Harry Kane và Robert Lewandowski- Ảnh 4.

Tiền đạo trẻ Croatia đặt mục tiêu phát triển theo hình mẫu Harry Kane và Robert Lewandowski (Ảnh: FIFA)

Tại FIFA U-17 World Cup Qatar 2026, Croatia nằm ở bảng F cùng Senegal, Tajikistan và Cuba. Dedic cùng các đồng đội dự kiến hội quân ngày 10/11 để chuẩn bị cho giải đấu. Trước đó, đội tuyển đã thi đấu bốn trận giao hữu tại một giải đấu tập huấn.

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Chân sút số 19 kỳ vọng cùng các đồng đội thi đấu gắn kết và tiến xa tại các sân chơi lớn (Ảnh: FIFA)

Nhìn lại giải U-17 châu Âu, Dedic cho biết Croatia từng đánh bại Estonia 3-1 và thắng Tây Ban Nha 3-2 nhờ màn trình diễn nổi bật của anh. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Bỉ ở trận mở màn khiến đội không thể vượt qua vòng bảng do kém hiệu số bàn thắng.

Ở sân chơi thế giới sắp tới, Dedic kỳ vọng Croatia sẽ thi đấu như một tập thể gắn kết, với từng cầu thủ cống hiến hết khả năng. Chân sút trẻ tin rằng đội tuyển có thể tiến xa nếu các thành viên cùng hướng đến mục tiêu chung.

Nguồn tin: FIFA

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