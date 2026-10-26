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Văn hóa - Giải trí

Giselle khép lại hai đêm diễn, đọng lại nhiều cảm xúc

NHƯ QUỲNH, QUỐC SỬ, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Vũ kịch Giselle khép lại hai đêm diễn 24 và 25/10 tại Nhà hát Thành phố, TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh kỹ thuật ballet cổ điển, các nghệ sĩ chú trọng truyền tải cảm xúc và làm mới tác phẩm bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Hai đêm trình diễn vở ballet kinh điển Giselle của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP. Hồ Chí Minh (HBSO) đã khép lại, mang đến những góc nhìn về tình yêu, sự phản bội và lòng vị tha. Ra mắt lần đầu năm 1841, tác phẩm của nhà soạn nhạc người Pháp Adolphe Adam tiếp tục được tái hiện qua sự kết hợp giữa nghệ thuật múa cổ điển và kỹ thuật sân khấu hiện đại.

Giselle kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ ballet

Trong lần tái diễn này, nghệ sĩ Đỗ Hoàng Khang Ninh đảm nhận vai Giselle, còn Lê Đức Anh hóa thân thành chàng quý tộc Albrecht. Hai nhân vật dẫn dắt câu chuyện từ tình yêu trong sáng đến bi kịch của sự phản bội, trước khi khép lại bằng lòng bao dung vượt qua ranh giới sinh tử.

Giselle khép lại hai đêm diễn, đọng lại nhiều cảm xúc - Ảnh 1.

Vũ kịch Giselle tái hiện câu chuyện tình yêu và sự phản bội qua ngôn ngữ múa ballet cổ điển

Với nghệ sĩ Lê Đức Anh, thử thách không chỉ nằm ở việc thực hiện những động tác ballet khó, mà còn ở khả năng thể hiện nội tâm qua từng cử chỉ. Anh mong muốn khán giả cảm nhận được nỗi đau trong tình yêu của nhân vật, thay vì chỉ thưởng thức kỹ thuật và vẻ đẹp của điệu múa.

Giselle khép lại hai đêm diễn, đọng lại nhiều cảm xúc - Ảnh 2.

Mối tình giữa Giselle và Albrecht là trung tâm của tác phẩm, dẫn dắt những cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc đến bi kịch

Trong khi đó, nghệ sĩ Đỗ Hoàng Khang Ninh tìm thấy sự đồng cảm với Giselle ở nét ngây thơ và tấm lòng bao dung. Dù bị phản bội và qua đời, nhân vật vẫn lựa chọn bảo vệ người mình yêu khỏi cái chết.

Làm mới vũ kịch Giselle từ kỹ thuật sân khấu

Công tác giám sát, dàn dựng có sự tham gia của nghệ sĩ Yuki Ohmori (Nhật Bản) và Chloé Glemot (Pháp), cùng hai Nghệ sĩ Ưu tú Trần Hoàng Yến và Hồ Phi Điệp trong vai trò trợ lý dàn dựng. Chương trình còn quy tụ các nghệ sĩ Đoàn Vũ kịch HBSO và Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh.

Giselle khép lại hai đêm diễn, đọng lại nhiều cảm xúc - Ảnh 3.

Không gian làng quê trong Giselle được tái hiện qua sự kết hợp giữa nghệ thuật múa, cảnh trí và thiết kế ánh sáng sân khấu

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Trần Hoàng Yến - Phó Trưởng đoàn Vũ kịch HBSO, ê-kíp chú trọng gìn giữ những đặc trưng của tác phẩm, từ âm nhạc đến các động tác múa mang dấu ấn riêng.

Giselle khép lại hai đêm diễn, đọng lại nhiều cảm xúc - Ảnh 4.

Những động tác đồng diễn đòi hỏi sự chính xác, đồng bộ, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của nghệ thuật ballet cổ điển

Đồng thời, việc ứng dụng ánh sáng hiện đại, thiết kế phông nền, cảnh trí và trang phục góp phần tạo nên diện mạo sân khấu mới, trong khi vẫn tôn trọng bản sắc của vở ballet kinh điển.

Sức sống của Giselle trong lòng khán giả

Không chỉ thu hút những người yêu thích ballet, Giselle còn mang đến trải nghiệm mới cho khán giả vốn quen thuộc với các chương trình âm nhạc giao hưởng.

Giselle khép lại hai đêm diễn, đọng lại nhiều cảm xúc - Ảnh 5.

Ê-kíp dàn dựng chú trọng gìn giữ những động tác múa đặc trưng, đồng thời làm mới Giselle bằng kỹ thuật sân khấu hiện đại

Chị Ngọc Vân, đến từ phường Tây Hồ, TP. Hà Nội, cho biết đã vào TP. Hồ Chí Minh để thưởng thức vở diễn. Dù từng tham dự nhiều chương trình giao hưởng, đây là dịp chị muốn trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật ballet bởi chiều sâu cảm xúc của tác phẩm.

Giselle khép lại hai đêm diễn, đọng lại nhiều cảm xúc - Ảnh 6.

Các nghệ sĩ không chỉ thể hiện kỹ thuật ballet mà còn chú trọng biểu đạt nội tâm nhân vật qua từng chuyển động

Còn chị Nguyễn Kiều Nga, ngụ phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh, từng xem vở Hồ Thiên Nga trước đó. Sự tham gia của các nghệ sĩ múa trong lần tái diễn Giselle khiến chị đặt nhiều kỳ vọng vào trải nghiệm nghệ thuật lần này.

Giselle khép lại hai đêm diễn, đọng lại nhiều cảm xúc - Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và trang phục góp phần đưa kiệt tác ballet ra mắt từ năm 1841 đến gần hơn với khán giả đương đại

Qua đó, vở diễn cho thấy khả năng tiếp cận nhiều nhóm công chúng của một tác phẩm kinh điển, từ người đã quen với nghệ thuật hàn lâm đến khán giả muốn khám phá ballet.

Sau gần hai thế kỷ, câu chuyện của Giselle vẫn được kể lại bằng ngôn ngữ hình thể, âm nhạc và cảm xúc. Không chỉ gìn giữ một di sản sân khấu thế giới, việc tái diễn những tác phẩm như Giselle còn góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật biểu diễn tại TP. Hồ Chí Minh.

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