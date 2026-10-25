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Văn hóa - Giải trí

Vở ballet kinh điển “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh

NHƯ QUỲNH, QUỐC SỬ, KIM NGỌC
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(HTV) - Tối 24/10, Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP. Hồ Chí Minh (HBSO) tái diễn vở ballet kinh điển “Giselle” tại Nhà hát Thành phố, mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu đầy bi kịch cùng những màn trình diễn vũ đạo giàu cảm xúc.

Kiệt tác ballet lãng mạn với câu chuyện tình yêu đầy bi kịch

"Giselle" là một trong những tác phẩm tiêu biểu của dòng vũ kịch lãng mạn thế giới, với phần âm nhạc do nhà soạn nhạc người Pháp Adolphe Adam sáng tác, được công diễn lần đầu vào năm 1841.

Vở ballet kinh điển “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Những điệu múa uyển chuyển của dàn nghệ sĩ góp phần tái hiện không khí tươi vui trong màn đầu vở ballet “Giselle”

Vở diễn mở đầu trong không khí tươi sáng của mùa gặt, kể về cô gái nông thôn Giselle đem lòng yêu Albrecht, một quý tộc cải trang thành dân thường nhưng đã đính ước với người khác. Khi sự thật được phơi bày, Giselle đau đớn qua đời.

Vở ballet kinh điển “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Không gian làng quê yên bình được tái hiện trên sân khấu vở ballet kinh điển “Giselle” tại Nhà hát Thành phố

Ở màn hai, câu chuyện chuyển sang không gian huyền bí bên mộ Giselle, nơi xuất hiện những Wilis - linh hồn của các phụ nữ bị phản bội. Dù Albrecht phải đối diện với sự trừng phạt, tình yêu và lòng bao dung của Giselle đã giúp anh thoát khỏi cái chết.

Quy tụ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế

Trong lần tái diễn này, vai Giselle do nghệ sĩ Đỗ Hoàng Khang Ninh, nghệ sĩ múa chính của Đoàn Vũ kịch HBSO, đảm nhận. Nghệ sĩ Lê Đức Anh vào vai chàng quý tộc Albrecht.

Vở ballet kinh điển “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.
Vở ballet kinh điển “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Hai nghệ sĩ ballet thực hiện động tác giữ thăng bằng và duỗi chân trên sân khấu, xung quanh là dàn diễn viên phụ họa

Công tác giám sát và dàn dựng được thực hiện bởi hai nghệ sĩ quốc tế Yuki Ohmori (Nhật Bản) và Chloé Glemot (Pháp), cùng sự hỗ trợ của hai Nghệ sĩ Ưu tú Trần Hoàng Yến và Hồ Phi Điệp trong vai trò trợ lý dàn dựng. Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh.

Vở ballet kinh điển “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Vở ballet kinh điển “Giselle” được tái diễn tại Nhà hát Thành phố tối 24/10, mang đến cho khán giả không gian nghệ thuật vũ kịch lãng mạn

Vở ballet "Giselle" tiếp tục có thêm một suất diễn vào lúc 20 giờ ngày 25/10/2026 tại Nhà hát Thành phố, mang đến cơ hội thưởng thức tác phẩm vũ kịch kinh điển cho khán giả yêu nghệ thuật.

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