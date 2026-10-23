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Văn hóa - Giải trí

Tuyệt tác vũ kịch lãng mạn “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh

KHANH PHẠM
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(HTV) - Trong hai đêm 24 và 25/10/2026, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP. Hồ Chí Minh (HBSO) sẽ mang kiệt tác vũ kịch lãng mạn kinh điển thế giới “Giselle” trở lại phục vụ khán giả tại Nhà hát Thành phố.

“Giselle” là vở ballet nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Pháp Adolphe Adam, công diễn lần đầu tiên năm 1841 tại Paris Opéra. Tác phẩm được đánh giá là kiệt tác vĩ đại nhất của dòng vũ kịch Lãng Mạn trên thế giới, kể về câu chuyện tình yêu, sự phản bội và sức mạnh diệu kỳ của lòng vị tha.

Toàn bộ quá trình dàn dựng tác phẩm do hai nghệ sĩ quốc tế đảm nhiệm là nghệ sĩ người Nhật Bản Yuki Ohmori và nghệ sĩ người Pháp Chloé Glemot. Đồng hành cùng hai biên đạo quốc tế là Nghệ sĩ Ưu tú Trần Hoàng Yến – Phó Trưởng đoàn Vũ kịch HBSO và Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Phi Điệp trong vai trò trợ lý dàn dựng.

Tuyệt tác vũ kịch lãng mạn “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
Tuyệt tác vũ kịch lãng mạn “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.
Tuyệt tác vũ kịch lãng mạn “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.
Tuyệt tác vũ kịch lãng mạn “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Biên đạo: Yuki Ohmori, Chloé Glemot, Trần Hoàng Yến, Hồ Phi Điệp

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc Đoàn Vũ kịch HBSO kết hợp cùng Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh. Khán giả sẽ được thưởng thức màn thể hiện đầy cảm xúc của Đỗ Hoàng Khang Ninh trong vai nàng Giselle ngây thơ; Lê Đức Anh trong vai chàng quý tộc Albrecht; La Mẫn Nhi hóa thân thành Myrtha - nữ hoàng uy nghiêm của các linh hồn Wilis; Lê Tuấn Anh vào vai Hilarion và Đỗ Thị Anh Nguyên đảm nhiệm vai người mẹ của Giselle.

Tuyệt tác vũ kịch lãng mạn “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 5.
Tuyệt tác vũ kịch lãng mạn “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 6.
Tuyệt tác vũ kịch lãng mạn “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 7.
Tuyệt tác vũ kịch lãng mạn “Giselle” trở lại sân khấu TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 8.

Các diễn viên chính: Đỗ Hoàng Khang Ninh, Lê Đức Anh, La Mẫn Nhi, Đỗ Thị Anh Nguyên

Mở đầu vở diễn là không khí tươi sáng của mùa gặt, nơi cô gái nông thôn Giselle đem lòng yêu Albrecht - một quý tộc cải trang thành dân thường nhưng đã đính ước với người khác. Khi sự thật phũ phàng bị xé bỏ, Giselle đau đớn qua đời.

Màn 2 đưa khán giả vào không gian huyền bí bên mộ Giselle, nơi xuất hiện các Wilis - linh hồn những phụ nữ bị phản bội luôn trừng phạt kẻ bội bạc bằng những điệu múa đến chết. Tuy nhiên, chính tình yêu vô điều kiện và sự bao dung của Giselle đã cứu Albrecht thoát khỏi án tử.

Vở vũ kịch “Giselle” sẽ diễn ra lúc 20 giờ các ngày 24 và 25/10/2026 tại Nhà hát Thành phố (TP. Hồ Chí Minh).

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