Bóng quần vợt từng có màu trắng hoặc đen

Nếu thường xuyên theo dõi quần vợt, khán giả dễ nhận thấy bóng thi đấu thường có màu vàng neon. Đây là hình ảnh quen thuộc trên các sân đấu hiện nay. Tuy nhiên, màu sắc này không phải lựa chọn ban đầu.

Bóng màu vàng neon được lựa chọn nhằm tăng khả năng nhận diện trên truyền hình, giúp khán giả dễ theo dõi diễn biến các trận quần vợt

Trước đây, bóng quần vợt thường có màu trắng hoặc đen. Việc lựa chọn màu sắc tùy thuộc vào màu nền sân đấu. Vì vậy, hình ảnh quả bóng trên sân không phải lúc nào cũng giống như hiện nay.

Đến năm 1972, Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) đưa bóng màu vàng vào luật thi đấu. Đây là một thay đổi đáng chú ý về hình thức của dụng cụ thi đấu. Màu vàng dần trở thành hình ảnh gắn liền với những trận quần vợt.

Vì sao bóng quần vợt chuyển sang màu vàng neon?

Nguyên nhân chính của sự thay đổi nằm ở khả năng quan sát trên truyền hình. Bóng màu vàng nổi bật hơn khi xuất hiện trong khung hình. Nhờ đó, khán giả có thể dễ nhận diện bóng trong các pha đánh qua lại. Việc theo dõi hướng di chuyển của bóng cũng trở nên thuận tiện hơn.

Sự thay đổi này cho thấy màu sắc của dụng cụ thể thao không chỉ phục vụ người thi đấu. Yếu tố quan sát của khán giả cũng được tính đến. Đặc biệt, truyền hình là phương thức giúp khán giả theo dõi các trận đấu. Một quả bóng có màu sắc dễ nhận diện sẽ hỗ trợ trải nghiệm xem.

Màu sắc của bóng và nền sân là những yếu tố được tính đến nhằm bảo đảm khả năng quan sát trong các trận quần vợt

Bên cạnh lý do lựa chọn màu vàng, quả bóng quần vợt còn có một điểm thú vị. Dù bóng thi đấu chính thức có màu vàng phản quang, không phải ai cũng cảm nhận màu sắc giống nhau. Có người nhìn thấy màu vàng rõ nét. Một số người lại cảm nhận bóng có sắc vàng pha xanh. Thậm chí, màu sắc có thể hơi ngả sang xanh lục.

Dù bóng quần vợt thi đấu có màu vàng phản quang, mỗi người có thể cảm nhận sắc độ khác nhau

Sự khác biệt này có thể xuất phát từ cách thị giác và não bộ mỗi người tiếp nhận, xử lý màu sắc. Vì vậy, cùng nhìn vào một quả bóng, mỗi người có thể mô tả màu sắc theo cách khác nhau. Đây cũng là một chi tiết thú vị bên cạnh câu chuyện thay đổi màu bóng trong lịch sử quần vợt.

Khán giả có thể theo dõi một số nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Các kênh phát sóng gồm HTV4, HTV Thể thao, HTVC Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể thao.



