Không chỉ là màn so kè thể lực thuần túy, đẩy gậy còn là cuộc đấu trí, giữ thăng bằng và kiểm soát tâm lý đầy kịch tính trước thềm tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026.

Đấu trí và đấu lực trong vòng tròn thi đấu

Thoạt nhìn, đẩy gậy có vẻ đơn giản khi hai vận động viên đối đầu trực tiếp thông qua cây gậy trong khu vực vòng tròn quy định. Tuy nhiên, trên thực tế đây là màn so tài đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh và tư duy chiến thuật.

Trong suốt trận đấu, chỉ cần một tích tắc sơ hở, mất trụ chân hoặc xử lý thiếu chính xác, cục diện trên sàn đấu có thể đảo chiều ngay lập tức.

Không chỉ khỏe hơn là sẽ thắng

Sức mạnh cơ bắp là nền tảng quan trọng, nhưng không phải vận động viên nào có thể lực vượt trội hơn cũng giành chiến thắng. Bên cạnh đôi tay rắn chắc và bộ chân trụ vững vàng, vận động viên đẩy gậy còn cần chiến thuật hợp lý, khả năng quan sát đối thủ và bản lĩnh tâm lý ổn định để giữ thế chủ động ở những thời điểm quyết định.

8 hạng cân tranh tài từ ngày 1/12 đến 6/12/2026

Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026, môn Đẩy gậy quy tụ các vận động viên tranh tài ở 8 hạng cân, gồm 4 hạng cân nam và 4 hạng cân nữ.

Theo thông tin từ chương trình, môn Đẩy gậy dự kiến diễn ra từ ngày 1/12 đến ngày 6/12/2026 tại Nhà thi đấu TDTT xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

Khán giả có thể theo dõi các diễn biến hấp dẫn, những pha tranh tài kịch tính và thông tin cập nhật về Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026 trên các nền tảng của HTV.