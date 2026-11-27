Bên cạnh tín hiệu tích cực ban đầu, bài toán bảo đảm an toàn giao thông thủy khi đóng mở cống ngăn triều và phương án khai thác tối đa công năng dự án về lâu dài đang được các đơn vị quản lý đặt lên hàng đầu.

Hệ thống cống ngăn triều có khẩu độ lớn chính thức vận hành liên hoàn, mở ra kỳ vọng giải quyết bài toán ngập úng do triều cường tại TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống ngăn triều giữ vai trò trọng yếu trong việc chủ động kiểm soát ngập do triều cường, điều tiết mực nước sông rạch, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa và cải thiện môi trường. Do các cống ngăn triều có khẩu độ rất lớn, quy trình điều tiết giao thông thủy được thiết lập nghiêm ngặt nhằm tránh xung đột phương tiện và bảo vệ hạ tầng công trình.

Người dân cần lưu ý điều gì khi hệ thống ngăn triều hoạt động?

Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Kỹ sư điều hành dự án ngăn triều TP. Hồ Chí Minh cho biết, toàn bộ các cống đều nhận lệnh trực tiếp từ trung tâm điều khiển dựa trên dữ liệu dự báo thủy triều. Kế hoạch vận hành được lập theo ngày, theo tuần, phát thông báo trước một ngày và nhắc lại trước 30 phút khi chuẩn bị đóng cống. Trong giai đoạn đầu, đơn vị vận hành bố trí tàu chuyên dụng hướng dẫn phương tiện ra vào âu thuyền từ sông lớn vào nội đồng và ngược lại.

Đơn vị quản lý khuyến cáo các chủ phương tiện thủy tuân thủ nghiêm quy định điều tiết để tránh va chạm gây hư hại kết cấu công trình

Tại các điểm trọng yếu, ông Nguyễn Hữu Mạnh - Quản lý thi công cống Mương Chuối và Nhà quản lý trung tâm khẳng định, lực lượng chức năng luôn kích hoạt đồng bộ hệ thống đèn tín hiệu, âm thanh cùng đội ngũ ca nô tuần tra liên tục để cảnh báo người dân từ xa. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Sơn cũng lưu ý, nếu phương tiện thủy không tuân thủ biển báo và sự điều tiết của nhân viên vận hành sẽ tiềm ẩn nguy cơ va chạm rất lớn, dễ gây hư hại kết cấu cống.

Về định hướng sắp tới, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam (Chủ đầu tư dự án) chia sẻ, đơn vị sẽ tiếp tục căn chỉnh kỹ thuật và tổ chức diễn tập điều tiết giao thông thủy thuần thục, hướng tới mục tiêu kết hợp "hai trong một": vừa ngăn triều hiệu quả, vừa bảo đảm lưu thông đường thủy thông suốt vào các kỳ triều cường tới.

Toàn bộ quy trình đóng mở các cống ngăn triều đều nhận lệnh trực tiếp từ Trung tâm điều khiển dựa trên số liệu quan trắc và dự báo thủy triều

Đánh giá cao hiệu quả vận hành cống ngăn triều

Đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm, PGS. TS. Nguyễn Phú Quỳnh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nhận định, các cửa van hoạt động trơn tru, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ghi nhận thực tế cho thấy mực nước trong và ngoài cống có thời điểm chênh lệch tới 2 mét, trong khi chênh lệch mực nước nội đồng giữa các cống chỉ ở mức 2cm, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Để khai thác tối đa hiệu quả công trình trong dài hạn, PGS. TS. Nguyễn Phú Quỳnh nhấn mạnh cần thường xuyên rà soát, cập nhật quy trình vận hành sát với thực tế; duy trì hệ thống số liệu quan trắc, dự báo hằng ngày có độ tin cậy cao và tiến tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) vào công tác quản lý điều hành. Sự vận hành bài bản của dự án chính là bước tiến quan trọng giúp TP. Hồ Chí Minh từng bước hóa giải bài toán triều cường, nâng cao chất lượng sống cho hàng triệu người dân.