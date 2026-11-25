Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực kiểm soát triều cường và giải quyết bài toán ngập úng kéo dài nhiều năm của thành phố.

Toàn cảnh 1 trong 8 cống năng triều trong công trình hạ tầng thủy lợi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào vận hành liên hoàn

Đúng 11 giờ 30 phút, chủ đầu tư thực hiện nghi thức bàn giao quyền điều hành cho đội ngũ kỹ thuật và phát lệnh vận hành đồng loạt 8 cống kiểm soát triều gồm: Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Toàn bộ quy trình điều tiết được tự động hóa thông qua hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển SCADA – được ví như "bộ não" của toàn dự án - đặt tại Nhà quản lý trung tâm ở cống Mương Chuối. Thông qua dữ liệu kết nối từ 29 điểm quan trắc, đội ngũ vận hành theo dõi liên tục diễn biến mực nước, lượng mưa và trạng thái thiết bị để điều phối đóng, mở các cửa van kịp thời.

Thông tin chi tiết về quy mô kỹ thuật của công trình, ông Nguyễn Hữu Mạnh - Quản lý thi công cống Mương Chuối và Nhà quản lý trung tâm cho biết: "Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 1 gồm 8 cống kiểm soát triều, trong đó có 6 cống lớn với khẩu độ từ 10 đến 160m. Ngoài hệ thống cống, dự án còn xây dựng khoảng 6 km đê bao - kè ven sông Sài Gòn tại các đoạn xung yếu cùng 41 cống nhỏ dọc tuyến và hệ thống trạm bơm với tổng công suất khoảng 120 m³/s".

Đây được xem là công trình hạ tầng thủy lợi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TP. Hồ Chí Minh. Khi vận hành đồng bộ, toàn bộ tuyến đê kè và hệ thống cống sẽ tạo thành vòng khép kín ngăn chặn, kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực trung tâm rộng khoảng 570 km² với khoảng 6,5 triệu người dân thụ hưởng trực tiếp.

Với hàng triệu hộ dân sinh sống trong vùng trũng thấp, việc công trình đi vào hoạt động giúp tháo gỡ nỗi lo triều cường tràn vào nhà, gây đảo lộn sinh hoạt và hư hại tài sản mỗi kỳ con nước lớn.

Chia sẻ về quá trình vận hành thực tế, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam (chủ đầu tư dự án) cho biết, những ngày qua đơn vị đã tiến hành vận hành thử nghiệm để rà soát thông số kỹ thuật và hoàn thiện các kịch bản điều tiết. Thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục được kiểm tra theo nhiều tình huống giả định phức tạp như triều cường kết hợp bão hoặc mưa lớn trên 100mm. Đại diện chủ đầu tư khẳng định công trình đủ năng lực tiêu thoát nước, hỗ trợ giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực đô thị ngay cả khi lượng mưa vượt ngưỡng thiết kế 100mm.

Việc đưa hệ thống ngăn triều vào vận hành liên hoàn không chỉ khẳng định năng lực thi công, làm chủ công nghệ thủy lợi quy mô lớn của đội ngũ kỹ sư trong nước, mà còn tạo lá chắn hạ tầng bền vững giúp TP. Hồ Chí Minh phát triển ổn định trước tác động của biến đổi khí hậu.