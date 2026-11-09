Gia Lai sơ tán ngay người dân khỏi vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Sạt lở taluy đường 1D phủ đầy đường Lê Công Viễn trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) (Ảnh tư liệu - minh họa: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9-12/11, khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn bắt đầu từ chiều 9/11, tập trung trước ở khu vực phía Bắc, sau đó mở rộng xuống phía Nam và giảm dần từ chiều 12/11.

Mưa lớn kéo dài, kết hợp với triều cao và nước dâng do gió mạnh có thể gây ngập sâu tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ven sông, suối và các tuyến giao thông qua đèo dốc.

Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh liên tiếp ra các công điện khẩn số 03 và 04/CĐ-UBND về công tác ứng phó mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương phải đặc biệt chú trọng những khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, chia cắt và các khu vực miền núi, sườn dốc, ven sông, suối có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương cần chú ý các địa bàn có nguy cơ ngập lụt cao và các khu dân cư được xác định có nguy cơ ngập sâu, kéo dài khi lũ kết hợp triều cao và những nơi thường xuyên bị chia cắt do lũ thượng nguồn và hoạt động điều tiết hồ chứa như: Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, khu vực ven đầm Đề Gi, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh và Phú Túc.

Đối với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tỉnh yêu cầu rà soát kỹ các địa bàn miền núi, sườn dốc, ven sông, suối ở các xã có nguy cơ cao như An Lão, An Vinh, An Toàn, An Hòa, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên. Những điểm cần đặc biệt lưu ý gồm núi Một, núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn), núi Cấm (xã Cát Tiến), núi Gành (xã Đề Gi), Trà Cong (xã An Hòa) và thôn O3 (xã Vĩnh Sơn).

Đáng chú ý, đối với 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai, tập trung tại các xã Cát Tiến, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, An Hòa, Đề Gi, Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Đăk Song, Ia Dreh, Ia Ly và phường Quy Nhơn Đông, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát từng hộ dân. Những hộ đã đủ điều kiện phải được di dời đến nơi ở mới an toàn; các hộ chưa thể bố trí nơi ở lâu dài nhưng đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm phải được sơ tán ngay, không để tiếp tục lưu trú tại những vị trí có nguy cơ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường hoàn thành việc rà soát, xác định cụ thể từng thôn, khu dân cư và từng hộ dân có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất trong sáng 9/11/2026. Trên cơ sở đánh giá mức độ nguy hiểm, các địa phương phải tổ chức sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn, tuyệt đối không chờ đến khi thiên tai xảy ra, lũ dâng cao hoặc giao thông bị chia cắt.

Cùng với việc di dời dân, các địa phương phải kích hoạt ngay phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt; bố trí lực lượng, người chỉ huy tại các vị trí xung yếu; chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn như xuồng, sõng, thuyền nhỏ, áo phao, dây cứu sinh. Lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các điều kiện thiết yếu tại nơi sơ tán phải được chuẩn bị đầy đủ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương cũng phải tổ chức kiểm tra, canh gác, cảnh báo tại những điểm ngập sâu, ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Để chủ động hỗ trợ công tác sơ tán và cứu hộ, cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh được yêu cầu khẩn trương rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm; sẵn sàng hỗ trợ địa phương di dời dân ngay từ giờ đầu, không chờ khi tình huống phát sinh mới huy động lực lượng. Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương tổ chức kiểm soát, phân luồng, cấm đường tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm sơ tán.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các địa bàn trọng điểm; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để kịp thời cứu trợ, khắc phục hậu quả, khôi phục giao thông, điện, nước và thông tin liên lạc sau thiên tai.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lũ và kịp thời thông tin cảnh báo đến người dân; báo cáo ngay các tình huống bất thường về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo trước 15 giờ hằng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc nhận diện nguy cơ, tổ chức sơ tán dân và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trên địa bàn; tuyệt đối không chủ quan, chậm trễ để xảy ra thiệt hại do nguyên nhân chủ quan.

Nguồn: TTXVN