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GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Từ những khối đất sét đầu tiên khi còn học lớp 6, Bùi Thịnh Đa đã kiên trì theo đuổi nghệ thuật búp bê khớp cầu hơn 10 năm. Qua từng tác phẩm thủ công, chàng trai trẻ không chỉ thể hiện dấu ấn cá nhân, mà còn gửi gắm những câu chuyện về vẻ đẹp con người và văn hóa Việt Nam.

Bùi Thịnh Đa và hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật búp bê khớp cầu

Búp bê khớp cầu (B.J.D) có cấu tạo rỗng bên trong, kết nối bằng dây và các khớp, cho phép tạo nhiều tư thế khác nhau. Khác với những dòng búp bê sản xuất hàng loạt, B.J.D đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chế tác. Đây cũng là bộ môn mà Bùi Thịnh Đa bắt đầu tìm hiểu từ năm lớp 6.

GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 1.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 2.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 3.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 4.

Thời điểm đó, những mẫu búp bê khớp cầu có giá khá cao, vượt quá khả năng chi trả của một học sinh. Thay vì từ bỏ sở thích, Đa mua đất sét về tự nặn mẫu búp bê đầu tiên

Tác phẩm ban đầu mất khoảng một năm để hoàn thành, với tạo hình còn đơn giản và ít chi tiết. Tuy nhiên, đó cũng là bước khởi đầu cho quá trình theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc em Bùi Thịnh Đa.

GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 5.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 6.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 7.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 8.

Do tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt còn hạn chế, Đa chủ động tìm sách nước ngoài để học hỏi

Thịnh Đa nghiên cứu giải phẫu học nhằm nắm được tỷ lệ cơ thể, đồng thời tìm hiểu kỹ thuật may đo, tạo kiểu tóc, trang điểm và làm phụ kiện. Từ trang phục đến đôi giày nhỏ, nhiều chi tiết đều được anh tự tay thực hiện.

GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 9.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 10.

Hiện nay, Đa sử dụng nhiều chất liệu như đất sét, sứ và resin để chế tác búp bê

Một mẫu cao khoảng 30cm thường cần một tháng để hoàn thành, qua các bước phác thảo, tạo hình, nung, chà mịn, vẽ mặt, làm tóc và trang phục. Với những thiết kế đòi hỏi nhiều ý tưởng riêng, thời gian có thể kéo dài đến một năm.

Những mẫu búp bê mang câu chuyện về vẻ đẹp và nội tâm

Hiện tại, thương hiệu mang tên Bùi Thịnh Đa tập trung vào búp bê Việt Nam và búp bê chân dung, lấy cảm hứng từ diện mạo người thật. Trong khi đó, Da dad Doll hướng đến phong cách ma mị, giàu tính nội tâm và thể hiện những khía cạnh phức tạp trong mỗi con người.

GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 11.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 12.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 13.

Với Đa, búp bê không chỉ là một sản phẩm để trưng bày hay sưu tầm

Mỗi tác phẩm còn có thể truyền tải một câu chuyện, một cảm xúc hoặc một thông điệp. Vì vậy, em không giới hạn vẻ đẹp trong những tiêu chuẩn quen thuộc, mà chủ động thử nghiệm những hình thái khác nhau.

GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 14.

Một mẫu búp bê bạch biến của Thịnh Đa mang đến sự đồng cảm lớn từ những người tự ti về ngoại hình

Các mẫu búp bê lấy cảm hứng từ người có bạch biến, bạch tạng hoặc hình thể mũm mĩm là một ví dụ. Thông qua những tạo hình này, Đa mong muốn người xem có thêm góc nhìn về vẻ đẹp đa dạng, đồng thời giúp những người từng tự ti về ngoại hình cảm thấy được đồng cảm. Theo em, mỗi người đều có nét đẹp riêng và cách cảm nhận vẻ đẹp cũng thay đổi theo từng thời kỳ.

Đưa trang phục truyền thống Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Một dấu ấn trong sáng tạo của Bùi Thịnh Đa là dòng búp bê lấy cảm hứng từ trang phục thời Nguyễn. Để hoàn thiện các thiết kế, Đa tìm hiểu lịch sử, nghiên cứu kiểu dáng, màu sắc và hoa văn trên trang phục. 

GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 15.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 16.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 17.
GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 18.

Qua quá trình tìm hiểu, em nhận ra mỗi chi tiết không chỉ tạo nên vẻ đẹp bên ngoài mà còn gắn với những ý nghĩa và quy tắc của từng thời kỳ

Từ nền tảng đó, Đa mong muốn mở rộng bộ sưu tập với nhiều trang phục truyền thống ở các vùng miền, như áo dài, áo bà ba và áo yếm. Với anh, văn hóa Việt Nam không chỉ được thể hiện qua một biểu tượng quen thuộc, mà còn hiện diện trong sự đa dạng của trang phục và đời sống.

GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 19.

Các tác phẩm của Đa đã được khách hàng ở nước ngoài đón nhận, trong đó có người sưu tầm tại Mỹ và châu Âu

Đáng chú ý, khi nhận đơn đặt hàng từ một khách hàng khiếm thị tại Mỹ, Thịnh Đa chủ động mô tả chi tiết khuôn mặt, kiểu tóc và các lớp trang phục để người nhận có thể hình dung sản phẩm. Em còn chuẩn bị thiệp chữ nổi để khách hàng có thể chạm và đọc nội dung. Sau lần đặt hàng đầu tiên, vị khách này tiếp tục đặt thêm những mẫu búp bê khác.

GenZ kể chuyện văn hóa Việt qua từng mẫu búp bê | Người chung quanh ta- Ảnh 20.

Những phản hồi tích cực từ khách hàng đã tiếp thêm động lực để Đa phát triển các tác phẩm mang bản sắc Việt

Trong tương lai, Thịnh Đa mong muốn đưa búp bê tham gia các cuộc thi quốc tế, giao lưu với nghệ sĩ ở những thị trường có cộng đồng búp bê phát triển như Nhật Bản và Nga, qua đó học hỏi thêm kinh nghiệm.

Từ niềm yêu thích nảy nở thời niên thiếu đến hành trình sáng tạo chuyên nghiệp, Bùi Thịnh Đa cho rằng điều quan trọng là kiên trì thực hiện đam mê và không ngừng hoàn thiện bản thân. Với em, mỗi bước tiến nhỏ đều có ý nghĩa nếu hôm nay có thể làm tốt hơn ngày hôm qua.

Chương trình “Người chung quanh ta” phát sóng 20g45 thứ Sáu hàng tuần trên HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=_M7h7EhtClY&t=1333s

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