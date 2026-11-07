Frank Lampard bất bình vì Coventry City không được hưởng phạt đền trước Everton

Frank Lampard cho rằng Coventry City xứng đáng được hưởng phạt đền

Ngày 7/11, trận đấu giữa Everton và Coventry City khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho đội chủ nhà, khiến HLV Frank Lampard không khỏi tiếc nuối. Thierno Barry lập cú đúp, trong khi Kiernan Dewsbury-Hall ghi bàn ấn định chiến thắng ở những phút cuối trận. Trước đó, Yann Gboho giúp Coventry City vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp hai bằng pha lập công quan trọng.

Tuy nhiên, HLV Frank Lampard không hài lòng với quyết định của trọng tài Stuart Attwell trong một tình huống diễn ra ở hiệp một (Ảnh: Reuters)

Ông cho rằng James Tarkowski đã kéo tóc Caleb Yirenkyi trong pha tranh chấp bóng, nhưng trọng tài không chấp nhận yêu cầu hưởng phạt đền của các cầu thủ Coventry City.

Quy định về hành vi kéo tóc đã được điều chỉnh theo hướng nới lỏng trong mùa giải năm nay (Ảnh: Reuters)

HLV Frank Lampard nhận định trọng tài cần xem xét ý định và mức độ tác động của hành vi trước khi xác định liệu cầu thủ có phạm lỗi hay không.

"Trọng tài cho rằng lực kéo chưa đủ mạnh. Tôi nghĩ đây là một tình huống rất khó xử lý. Họ đã xác định đó là hành vi kéo tóc nhưng lại cho rằng mức độ chưa đủ để thổi phạt", Lampard chia sẻ (Ảnh: Reuters)

Nhà cầm quân Coventry City cho biết ông hiểu rằng không phải mọi tình huống kéo tóc đều phải dẫn đến thẻ đỏ. Tuy nhiên, nếu hành vi được xác định là phạm lỗi thì trọng tài vẫn cần đưa ra quyết định thổi phạt tương ứng.

Frank Lampard tiếp tục chỉ trích hai quyết định của VAR

Ngoài tình huống kéo tóc, HLV Frank Lampard còn bày tỏ sự không đồng tình với hai quyết định khác của tổ trọng tài trong trận đấu giữa Everton và Coventry City.

Ông cho rằng Vitalii Mykolenko đã phạm lỗi với Taiwo Awoniyi ở khu vực gần rìa vòng cấm địa (Ảnh: Shutterstock)

Bên cạnh đó, nhà cầm quân Coventry City phản đối bàn thắng thứ hai của Thierno Barry. Ông nhận định tiền đạo Everton đã để bóng chạm tay trước khi đưa bóng vào lưới.

Tuy nhiên, trọng tài VAR Timothy Wood xác định không có lỗi chạm tay trong tình huống ghi bàn gây tranh cãi này (Ảnh: Reuters)

Ở phía đối diện, HLV David Moyes của Everton bác bỏ cáo buộc chạm tay của Thierno Barry và đồng thời đưa ra quan điểm về quy định liên quan đến hành vi kéo tóc. Nhà cầm quân Everton cho rằng việc thay đổi cách xử lý tình huống này vẫn chưa thực sự hợp lý.

"Bóng chắc chắn không chạm tay cậu ấy. Quy định về hành vi kéo tóc đã thay đổi, vì vậy nếu xảy ra lỗi thì cầu thủ sẽ nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng việc đưa quy định này vào luật bóng đá là điều vô lý", Moyes chia sẻ.

Chiến thắng 3-1 trước Coventry City giúp Everton vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng đấu này (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Coventry City tiếp tục đứng thứ 16, còn những tranh cãi về quyết định của trọng tài và VAR vẫn thu hút sự chú ý sau trận đấu.

Nguồn tin: Reuters