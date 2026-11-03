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Thể thao

Newcastle thua Everton 0-1, HLV Matthias Jaissle thất vọng vì học trò không tuân thủ chiến thuật

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
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(HTV) - Sau thất bại 0-1 ngay trên sân nhà tại vòng 9 Ngoại hạng Anh, HLV Matthias Jaissle bày tỏ sự thất vọng khi các học trò phá vỡ chiến thuật đề ra. Trận Newcastle thua Everton khiến đội chủ sân St. James' Park dậm chân ở vị trí thứ 13.

Học trò không tuân thủ chiến thuật khiến Newcastle thua Everton

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu tối 2/11 (giờ địa phương), HLV trưởng của Newcastle khẳng định việc các cầu thủ liên tục chuyền bóng dài sang phần sân đối phương hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu của ban huấn luyện.

Chiến lược gia 38 tuổi người Đức cho biết đội bóng vốn xây dựng định hướng lối chơi rõ ràng, đặc biệt là mục tiêu đẩy cao đội hình để gây sức ép trực diện lên đối thủ mỗi khi được thi đấu tại thánh địa St. James' Park.

Newcastle thua Everton 0-1, HLV Matthias Jaissle thất vọng vì học trò không tuân thủ chiến thuật đề ra - Ảnh 1.

Matthias Jaissle hẳng định việc các cầu thủ liên tục chuyền bóng dài sang phần sân đối phương hoàn toàn không nằm trong kế hoạch ban đầu (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV trưởng, các cầu thủ chủ nhà đã không đủ bản lĩnh để duy trì áp lực đến cùng ở những nhịp xử lý cuối nhằm buộc đối phương mắc sai lầm. Bên cạnh đó, ngay cả khi kiểm soát bóng, đội chủ nhà lại lựa chọn phương án chuyền bóng dài, trái với chiến thuật đã đề ra và dẫn đến kết cục Newcastle thua Everton 0-1.

Newcastle không vận dụng được những chiến thuật đã được tập luyện trước đó

Không chỉ truyền bóng chệch hướng, khả năng vận hành các bài đánh tấn công đã được tập luyện từ trước của đội chủ nhà cũng không đạt yêu cầu.

Newcastle thua Everton 0-1, HLV Matthias Jaissle thất vọng vì học trò không tuân thủ chiến thuật đề ra - Ảnh 2.

Matthias Jaissle cho biết sau trận đấu này, Newcastle đã rút ra được nhiều vấn đề cần khắc phục (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi đã bàn kỹ về các chiến thuật nhằm gây khó khăn cho đối thủ cũng như cách tạo ra những tình huống phối hợp 2 đánh 1 trên sân. Tuy nhiên, toàn đội hầu như không thể hiện được điều đó trong suốt 90 phút hôm nay. Đây là vấn đề chúng tôi cần phải khắc phục", HLV Matthias Jaissle thẳng thắn nhìn nhận.

Thất bại ở vòng 9 tiếp tục nối dài chuỗi phong độ kém thuyết phục của đại diện vùng Đông Bắc nước Anh tại sân nhà. Tính từ đầu mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay, đội bóng mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong tổng số 5 trận được chơi trên sân nhà. Kết quả này khiến thầy trò HLV Matthias Jaissle hiện xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 9 vòng đấu.

Newcastle thua Everton 0-1, HLV Matthias Jaissle thất vọng vì học trò không tuân thủ chiến thuật đề ra - Ảnh 3.

Kết quả này khiến thầy trò HLV Matthias Jaissle xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin: Reuters


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