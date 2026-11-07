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Thể thao

Trưởng Bộ phận Pháp lý FIFA từ chức giữa lúc Gianni Infantino chịu sức ép

HOÀNG HẠNH, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Emilio García Silvero rời vị trí Trưởng Bộ phận Pháp lý FIFA sau 8 năm công tác. Quyết định được đưa ra giữa lúc Chủ tịch Gianni Infantino đối mặt nhiều chỉ trích về các quyết định kỷ luật tại World Cup và chiến dịch tái tranh cử ngày càng căng thẳng.

Emilio García từ chức sau 8 năm làm việc tại FIFA

Ngày 6/11, FIFA xác nhận Emilio García Silvero từ chức sau 8 năm làm việc dưới thời Chủ tịch Gianni Infantino

Trưởng Bộ phận Pháp lý FIFA từ chức giữa lúc Gianni Infantino chịu sức ép- Ảnh 1.

García mong muốn trở về Tây Ban Nha, khép lại 15 năm công tác ở nước ngoài trong lĩnh vực bóng đá quốc tế (Ảnh: FIFA)

Trên cương vị Trưởng Bộ phận Pháp lý và Tuân thủ, García phụ trách nhiều vấn đề quan trọng. Các lĩnh vực bao gồm kỷ luật giải đấu, quy định chuyển nhượng và tranh chấp hợp đồng bóng đá.

Trưởng Bộ phận Pháp lý FIFA từ chức giữa lúc Gianni Infantino chịu sức ép- Ảnh 2.
Trưởng Bộ phận Pháp lý FIFA từ chức giữa lúc Gianni Infantino chịu sức ép- Ảnh 3.

Năm 2023, García chỉ đạo việc chuyển Bộ phận Pháp lý FIFA từ Zurich (Thụy Sĩ) đến Miami (Mỹ) (Ảnh: AP)

Trong thời gian công tác, García góp phần tăng cường tính minh bạch thông qua việc công bố nhiều hồ sơ và phán quyết pháp lý. Trong đó có danh sách các câu lạc bộ bị cấm tham gia thị trường chuyển nhượng quốc tế.

"Thực sự là một giấc mơ khi được làm việc cùng những đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới để cải thiện khuôn khổ pháp lý của bóng đá quốc tế", García chia sẻ.

Trưởng Bộ phận Pháp lý FIFA từ chức giữa lúc Gianni Infantino chịu sức ép- Ảnh 4.

Trước đó, García từng làm việc cùng Infantino tại UEFA (Ảnh: FIFA)

García gia nhập FIFA sau khi Infantino đắc cử Chủ tịch FIFA năm 2016.

FIFA và Gianni Infantino đối mặt sức ép từ những tranh cãi tại World Cup

Việc García rời FIFA diễn ra giữa lúc Infantino chịu sức ép lớn. Từ tháng 7, Chủ tịch FIFA vướng tranh cãi sau khi kế hoạch bí mật bán cổ phần các giải đấu World Cup cho nhà đầu tư tư nhân bị truyền thông tiết lộ. Trong số các nhà đầu tư có Josh Kushner - Con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến nhiều lãnh đạo FIFA phản đối. 

Trưởng Bộ phận Pháp lý FIFA từ chức giữa lúc Gianni Infantino chịu sức ép- Ảnh 5.

Theo The New York Times, García đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch này cùng Infantino (EFE)

Sau sự việc, UEFA thúc đẩy nỗ lực nhằm loại Infantino khỏi vị trí Chủ tịch FIFA trước hoặc tại cuộc bầu cử tháng 3. Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Infantino can thiệp vào các vụ việc kỷ luật liên quan trực tiếp đến World Cup.

Ngày 5/11, ông Kohzo Tashima - Thành viên Hội đồng FIFA trở thành ứng viên đầu tiên công khai thách thức Infantino trong cuộc đua Chủ tịch FIFA. 

Trưởng Bộ phận Pháp lý FIFA từ chức giữa lúc Gianni Infantino chịu sức ép- Ảnh 6.

Cựu tuyển thủ Nhật Bản Kohzo Tashima phản đối những ảnh hưởng chính trị tại World Cup (Ảnh: Getty Images)

Ngoài ra, FIFA còn vướng tranh cãi về tư cách thi đấu cho Cộng hoà Congo của thủ môn Lionel Mpasi. Theo thông tin được công bố, FIFA biết cầu thủ này không đủ điều kiện thi đấu trước vòng play-off vòng loại World Cup hồi tháng 3. Tuy nhiên, Congo không bị xử thua các trận có Mpasi góp mặt, khiến Burkina Faso và Nigeria mất cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Một quyết định khác liên quan đến Cristiano Ronaldo cũng làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Trưởng Bộ phận Pháp lý FIFA từ chức giữa lúc Gianni Infantino chịu sức ép- Ảnh 7.

Thay vì nhận án treo giò ít nhất một trận sau thẻ đỏ, siêu sao Bồ Đào Nha được FIFA áp dụng án phạt kèm thời gian thử thách (Ảnh: Getty Images)

Sau khi García rời nhiệm sở, Jan Kleiner sẽ tạm thời phụ trách Bộ phận Pháp lý và Tuân thủ tại Miami. Ông hiện đứng đầu bộ phận quy định bóng đá của FIFA tại Zurich (Thuỵ SĨ)

Nguồn tin: AP

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