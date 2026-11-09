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Làm sao để rèn tính kiên trì cho trẻ? | Bản lĩnh đối mặt

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
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Tại chương trình "Bản lĩnh đối mặt" tập 55, khách mời Nguyễn Thị Thảo đã chia sẻ câu chuyện về hai cách dạy con trái ngược của hai người chị họ. Qua đó, Tiến sĩ Tô Nhi A và MC Hải Yến đã đưa ra giải pháp giúp phụ huynh rèn tính kiên trì cho trẻ.

Bản lĩnh đối mặt: Trăn trở từ hai cách dạy con trái ngược

Khách mời của "Bản lĩnh đối mặt" tập 55 là chị Nguyễn Thị Thảo (27 tuổi, nhân viên văn phòng). Đến với chương trình, chị Thảo chia sẻ câu chuyện về hai người chị họ là chị Năm và chị Sáu. Hai người chị này có hai bé sinh cùng tháng, cùng năm và hiện đã lên lớp 6.

Tuy nhiên, phương pháp giáo dục con của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cụ thể, chị Sáu luôn rèn cho con tính kỷ luật và làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn. Trong khi đó, chị Năm lại chiều chuộng và để con tự do làm theo ý thích.

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Khách mời Nguyễn Thị Thảo chia sẻ câu chuyện về hai phương pháp dạy con trái ngược trong gia đình

Sự khác biệt thể hiện rõ khi hai bé cùng đăng ký học bơi 3 buổi mỗi tuần. Chị Sáu luôn đưa con đi học đúng giờ và yêu cầu bé tập luyện đến khi biết bơi. Ngược lại, con chị Năm chỉ mới tập 1 buổi đã xin nghỉ và được mẹ đồng ý ngay.

Tương tự, ở lớp học đàn piano, chị Sáu yêu cầu con luyện tập đều đặn mỗi ngày. Dù đôi lúc bé khóc vì việc học khó khăn, chị vẫn kiên quyết để con hoàn thành khóa học. Trong khi đó, con chị Năm chỉ học được 2 tháng rồi bỏ dở vì cảm thấy chán.

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Chị Thảo đến chương trình tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia

Trước đây, chị Năm từng bác bỏ lời khuyên của chị Sáu vì không muốn ép buộc con nhỏ. Thế nhưng, khi lên lớp 6, con chị Năm lại thiếu tính kiên trì và thường bỏ dở mọi việc. Nhìn con chị Sáu hoàn thành tốt các kỹ năng, chị Năm bắt đầu lo lắng.

Tuy nhiên, vì tâm lý tự ái sau những bất đồng trước kia, chị Năm ngại mở lời hỏi kinh nghiệm chị Sáu. Đồng thời, bé nay đã lớn và có chính kiến riêng nên chị không thể áp đặt như trước. Vì vậy, chị Năm đã nhờ chị Thảo đến chương trình để tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia.

Bản lĩnh đối mặt: Mỗi đứa trẻ đều có tốc độ phát triển của riêng mình

Từ câu chuyện trên, MC Hải Yến bày tỏ sự đồng cảm với nỗi hoang mang của người làm mẹ. Nữ MC nhận thấy chị Năm đang lo lắng khi con thiếu kỹ năng tự hoàn thành kế hoạch cá nhân. Tuy nhiên, chị cũng cho rằng phụ huynh không nên lấy con người khác làm chuẩn mực so sánh.

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MC Hải Yến nhận thấy phụ huynh không nên lấy con người khác làm chuẩn mực để so sánh với con mình

Từ trải nghiệm nuôi dạy con, MC Hải Yến cho biết mỗi đứa trẻ đều có tốc độ phát triển riêng. Điển hình như con trai lớn của chị học bơi ở trường suốt 6 tháng vẫn chưa biết bơi. Trong khi đó, bé thứ hai mới hơn 3 tuổi đã tự biết bơi dù không ai hướng dẫn.

Ở góc độ chuyên môn, Tiến sĩ Tô Nhi A nhận định chị Sáu chính là hình mẫu thành công thực tế nhất mà chị Năm đang cần. Thế nhưng, sự tự ái đã khiến hai người không thể trực tiếp trò chuyện cùng nhau.

Để tháo gỡ nút thắt này, Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên chị Thảo hãy chủ động làm cầu nối ở giữa. Chị Thảo có thể trò chuyện với chị Sáu để học hỏi về cách nuôi dạy con. Trong cuộc trò chuyện, cô không cần đề cập đến việc chị Năm đang nhờ hỏi giúp. Sau đó, chị Thảo có thể truyền đạt lại toàn bộ phương pháp này cho chị Năm áp dụng. 

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Làm sao để rèn tính kiên trì cho trẻ? | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 7.
Làm sao để rèn tính kiên trì cho trẻ? | Bản lĩnh đối mặt- Ảnh 8.

Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên nếu muốn con thay đổi thì bản thân người mẹ phải sẵn sàng thay đổi để đồng hành cùng con

Theo Tiến sĩ Tô Nhi A, chuyện dạy con không bao giờ là muộn và làm gương là yếu tố tiên quyết. Điều quan trọng nhất là bản thân người mẹ phải sẵn sàng thay đổi để đồng hành cùng con.

"Bản lĩnh đối mặt" phát sóng lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link:

https://youtu.be/whMe6XUudCA?si=e6QRrslswJFQunap 

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