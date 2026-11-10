



Sắc màu trang phục tôn vinh bản sắc dân tộc

Không chỉ là một sân chơi thời trang, hội thi còn mở ra không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu. Mỗi bộ trang phục mang theo câu chuyện về lịch sử, phong tục và đời sống của từng cộng đồng dân tộc, góp phần giúp người xem hiểu hơn về sự phong phú trong bản sắc văn hóa Việt Nam.

Lễ cưới truyền thống đậm chất văn hóa được thể hiện tinh tế trong sản phẩm nghệ thuật

Thông qua các phần trình diễn, những bộ trang phục truyền thống được giới thiệu trong không khí vui tươi, tạo cơ hội để người dân cùng nhìn lại và thêm trân trọng những giá trị văn hóa của các dân tộc.

Giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng

Các đội thi không chỉ thể hiện sự đầu tư, sáng tạo trong từng phần trình diễn mà còn lan tỏa niềm tự hào về văn hóa truyền thống. Đằng sau mỗi tiết mục là sự chuẩn bị công phu, tinh thần phối hợp và mong muốn giới thiệu những nét đẹp đặc trưng đến cộng đồng.

Sân khấu âm nhạc quy mô lớn kết hợp công nghệ ánh sáng hiện đại tôn vinh tinh thần dân tộc

Đánh giá về hội thi, đại diện ban giám khảo cho rằng các phần trình diễn đã góp phần giúp người xem hiểu hơn về giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa các thành viên trong từng đội thi.

Gìn giữ giá trị truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Hội thi không chỉ mang đến những sắc màu trang phục đặc sắc mà còn tạo nên sự kết nối giữa các cộng đồng dân cư thông qua tinh thần giao lưu, thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt.

Màn trình diễn drone light ấn tượng tái hiện biểu tượng văn hóa trống đồng trên bầu trời đêm

Từ những hoạt động văn hóa gần gũi, phường Gia Định góp phần đưa tinh thần đại đoàn kết đến gần hơn với đời sống người dân, xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình. Đây cũng là dịp để các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa đến thế hệ mai sau.