Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 9/11/2026

Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran

Liên quan tới tình hình Mỹ - Iran, Tổng thống Donald Trump ngày 8/11 để ngỏ khả năng hạ nhiệt căng thẳng với Iran thông qua ngoại giao, nhưng vẫn cảnh báo Washinton sẵn sàng nối lại các đòn tấn công nếu Tehran không đáp ứng điều kiện.

Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng có các biện pháp cứng rắn nếu Tehran không đáp ứng điều kiện

Tai nạn đường sắt ở Ai Cập

Hôm nay, công nhân đường sắt bắt đầu sửa chữa đường ray sau vụ tai nạn giữa hai đoàn tàu chở khách ở phía Nam Cairo, xảy ra vào hôm qua. Tính đến hiện tại, ít nhất 7 người thiệt mạng và 125 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở phía Nam Cairo, Ai Cập

Đảng dân chủ lên kế hoạch điều tra chính quyền Trump

Sau khi giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ, đảng Dân chủ đang lên kế hoạch mở hàng loạt cuộc điều tra nhắm vào các nhân vật chủ chốt của chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Đảng Dân chủ lên kế hoạch mở các cuộc điều tra nhắm vào chính quyền Tổng thống Donald Trump

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 9/11/2026.