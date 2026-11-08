Khu phố 46, phường Thủ Đức lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng

Ngày hội diễn ra tại Đình Trường Thọ - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, có giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc biệt. Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - gắn kết nghĩa tình”, người dân khu phố cùng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, gắn kết các thế hệ trong cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình "Phòng đọc sách" tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, Khu phố 46 còn tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết”, khám sức khỏe toàn dân và tư vấn pháp luật. Qua đó, ngày hội không chỉ góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và những nhu cầu thiết thực của người dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu phố 46 với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - gắn kết nghĩa tình"

Dịp này, khu phố cũng khánh thành công trình “Phòng đọc sách” tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Công trình góp phần phát triển văn hóa đọc, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt, học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.