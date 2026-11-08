CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Khu phố 46, phường Thủ Đức lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng

Thuần, HOÀNG, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khu phố 46, phường Thủ Đức tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, chăm lo thiết thực cho người dân.

Ngày hội diễn ra tại Đình Trường Thọ - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, có giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc biệt. Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - gắn kết nghĩa tình”, người dân khu phố cùng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, gắn kết các thế hệ trong cộng đồng.

Khu phố 46, phường Thủ Đức lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình "Phòng đọc sách" tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, Khu phố 46 còn tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết”, khám sức khỏe toàn dân và tư vấn pháp luật. Qua đó, ngày hội không chỉ góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và những nhu cầu thiết thực của người dân.

Khu phố 46, phường Thủ Đức lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng- Ảnh 2.
Khu phố 46, phường Thủ Đức lan tỏa giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng- Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu phố 46 với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - gắn kết nghĩa tình"

Dịp này, khu phố cũng khánh thành công trình “Phòng đọc sách” tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Công trình góp phần phát triển văn hóa đọc, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt, học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Gần 406 chương trình, hoạt động chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Gần 406 chương trình, hoạt động chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

(HTV) - Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 có 406 chương trình, hoạt động được chuẩn bị trên cả nước, với nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và triển lãm, hướng tới tôn vinh bản sắc dân tộc, mở rộng cơ hội trải nghiệm văn hóa cho người dân.

Ngày Văn hóa Việt Nam: TP. Hồ Chí Minh mở rộng trải nghiệm văn hóa

Ngày Văn hóa Việt Nam: TP. Hồ Chí Minh mở rộng trải nghiệm văn hóa

(HTV) - Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 gắn với Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc từ 18 đến 24/11. TP. Hồ Chí Minh định hướng đưa nghệ thuật đến khu dân cư, trường học, mở rộng trải nghiệm số và cơ hội tham gia cho người dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 sau 17 ngày lẩn trốn

Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 sau 17 ngày lẩn trốn

Thời sự 17:34 07/11/2026

Sau 17 ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Nga phóng tên lửa vào Kiev; Ucraina đánh loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga

Nga phóng tên lửa vào Kiev; Ucraina đánh loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga

Thế giới 21:39 07/11/2026

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) giữa Nga và Ucraina tiếp tục diễn biến dữ dội trong đêm 6 và rạng sáng 7/11.

Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử ở New Zealand

Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử ở New Zealand

Thế giới 21:01 07/11/2026

(HTV) - New Zealand vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc tổng tuyển cử, cho thấy cục diện cạnh tranh sít sao. Hiện liên minh cánh hữu đang tạm thời nắm lợi thế mong manh để thành lập chính phủ mới.

“Hoàng hậu tái hôn” lập kỷ lục lượt xem toàn cầu trên Disney+

“Hoàng hậu tái hôn” lập kỷ lục lượt xem toàn cầu trên Disney+

Văn hóa - Giải trí 16:40 07/11/2026

(HTV) - Chỉ sau ba ngày phát hành, series Hàn Quốc Hoàng hậu tái hôn (The Remarried Empress) đã trở thành tác phẩm gốc địa phương có lượt xem cao nhất từ trước đến nay trên Disney+ và Hulu toàn cầu. Bộ phim đồng thời dẫn đầu trong số các tác phẩm Hàn Quốc ra mắt tại hơn 50 thị trường quốc tế.

Xem thêm