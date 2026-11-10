Văn hóa doanh nghiệp – Nền tảng kiến tạo tương lai và phát triển bền vững

Đặc biệt, trong khuôn khổ hội thảo, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn chính thức ra mắt phiên bản truyền hình và phát thanh trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động truyền thông, kết nối và lan tỏa các giá trị của cộng đồng doanh nhân.

Văn hóa doanh nghiệp – Sức mạnh nội sinh trong hành trình phát triển

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề thiết thực trong xây dựng văn hóa kinh doanh, từ quản trị bằng văn hóa đến ứng xử trong môi trường kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Thường trực HTV, nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tạo dựng niềm tin, uy tín và sức sống lâu dài của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể tăng trưởng nhờ cơ hội thị trường, nhưng để phát triển bền vững cần có hệ giá trị, bản lĩnh và trách nhiệm.

HTV xác định đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là một trong những định hướng quan trọng. Việc tiếp nhận và phát triển Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trên hệ sinh thái truyền thông của HTV không chỉ kế thừa giá trị của một thương hiệu báo chí chuyên biệt, mà còn mở rộng khả năng kết nối doanh nghiệp với nhà quản lý, chuyên gia và công chúng.

Bên cạnh phiên bản truyền hình, phát thanh, HTV định hướng phát triển trang tin điện tử doanhnhansaigon.vn, từng bước xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng dành cho cộng đồng doanh nhân.

Lan tỏa giá trị văn hóa, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, cho rằng văn hóa doanh nghiệp cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể: sự chính trực trong kinh doanh, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm của người đứng đầu và cách ứng xử với người lao động, khách hàng, đối tác, cộng đồng.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy văn hóa đọc, chăm lo đời sống tinh thần người lao động và lan tỏa những mô hình doanh nghiệp tiêu biểu.

Thông qua hội thảo và sự ra mắt của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phiên bản truyền hình, phát thanh, các bên kỳ vọng góp phần thúc đẩy văn hóa kinh doanh chính trực, sáng tạo, trách nhiệm; đồng thời khẳng định vai trò của truyền thông trong đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình phát triển.