Gần 406 chương trình, hoạt động chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị và các hoạt động dự kiến hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Các đại biểu và phóng viên tham dự buổi họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Tính đến ngày 05/11, cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó, có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm. Bên cạnh đó, các bộ, ngành và tổ chức Trung ương cũng triển khai nhiều chương trình giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và tăng cường giao lưu cộng đồng.

Phát huy bản sắc văn hóa riêng của từng địa phương

Một trong những định hướng được nhấn mạnh tại họp báo là tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc trưng văn hóa từng vùng miền, tránh áp dụng hình thức rập khuôn giữa các địa phương. Theo đó, mỗi địa phương chủ động lựa chọn những giá trị văn hóa tiêu biểu, xây dựng chương trình gắn với điều kiện thực tế và đời sống cộng đồng.

Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang - hình ảnh biểu trưng cho vẻ đẹp non nước và bản sắc văn hóa vùng cao phía Bắc

Bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, chia sẻ: “Trên cơ sở đặc trưng văn hóa của từng vùng miền, các địa phương sẽ lựa chọn những giá trị tiêu biểu để xây dựng chương trình, hoạt động phù hợp, bảo đảm phát huy bản sắc riêng, tránh rập khuôn, đồng nhất trong cách thức tổ chức”.

Các hoạt động hưởng ứng được định hướng khai thác những giá trị đặc trưng của từng địa phương. Việc kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu di sản, sản phẩm làng nghề và các hoạt động trải nghiệm cũng góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Đồng thời, sự tham gia của các bộ, ngành, tổ chức và địa phương tạo điều kiện để hoạt động văn hóa được triển khai dưới nhiều hình thức, phù hợp với những nhóm công chúng khác nhau.

Đưa hoạt động văn hóa đến gần hơn với người dân

Các hoạt động tại thôn, bản, tổ dân phố và khu dân cư được xác định là những điểm nhấn cần phản ánh, nhằm làm nổi bật vai trò của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: “Cần phản ánh sinh động các hoạt động diễn ra tại cơ sở, nhất là tại thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư”.

Các hoạt động được đề cập bao gồm giao lưu văn hóa, văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm di sản, giới thiệu ẩm thực, thể dục thể thao, triển lãm, hội thi, phát triển văn hóa đọc và tìm hiểu lịch sử, truyền thống. Những hình thức này vừa tạo không gian giao lưu, vừa khuyến khích người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động văn hóa tại địa phương.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại mang đến những hình thức trải nghiệm văn hóa đa dạng cho công chúng

Đáng chú ý, việc tuyên truyền các chương trình miễn, giảm phí tham quan bảo tàng, xem phim và thưởng thức nghệ thuật cũng được nhấn mạnh. Đây là một trong những nội dung hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận các thiết chế và dịch vụ văn hóa, song mức phí và phạm vi áp dụng cụ thể cần căn cứ vào thông báo của từng đơn vị tổ chức.

Ngoài ra, công tác truyền thông được định hướng chú trọng biểu dương các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, người có uy tín và những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa. Qua đó, lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình sáng tạo và cách làm thiết thực từ cơ sở.

Với các chương trình được chuẩn bị trên phạm vi toàn quốc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng trở thành dịp kết nối cộng đồng thông qua những hoạt động văn hóa đa dạng. Quan trọng hơn, việc khuyến khích người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thực hành các giá trị văn hóa sẽ góp phần đưa văn hóa trở thành một phần gần gũi, thường xuyên trong đời sống xã hội.