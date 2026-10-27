Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam - Ấn Độ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung thúc đẩy hợp tác công nghệ, phát triển nhân lực và ứng dụng đổi mới sáng tạo vào thực tiễn.

Việt Nam - Ấn Độ mở rộng hợp tác công nghệ

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, sáng nay, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Công nghệ Tương lai Việt Nam - Ấn Độ.

Đây là dịp để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học hai nước trao đổi kinh nghiệm, xác định những lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Đồng thời, diễn đàn hướng đến gắn kết hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường quốc tế.

Tập trung phát triển nhân lực và công nghệ chiến lược

Các nội dung thảo luận tập trung vào nhiều lĩnh vực công nghệ có ý nghĩa chiến lược như trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, bán dẫn, sản xuất thông minh, công nghệ vũ trụ, dữ liệu địa không gian, công nghệ sinh học và y tế.

Trong đó, phát triển nhân tài công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn được xác định là những hướng hợp tác quan trọng.

TP. Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Ấn Độ trong đào tạo chuyên gia công nghệ, phát triển kỹ năng số, trao đổi học bổng và triển khai các chương trình đào tạo gắn với những dự án cụ thể.

Bên cạnh đó, việc lấy nhu cầu phát triển thực tiễn làm điểm xuất phát cho hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sẽ góp phần kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn

Về phía Ấn Độ, hai nước được kỳ vọng chuyển hóa sự tin cậy lẫn nhau và những giá trị chung thành các kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực hơn. Trong thời gian tới, hai bên hướng đến thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin và truyền thông, trí tuệ nhân tạo, khoa học - công nghệ; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phối hợp về chính sách.

Ngoài ra, hai bên cũng hướng đến nghiên cứu các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công. Việc phát triển năng lực thiết kế vi mạch, tự động hóa và ứng dụng công nghệ trong sản xuất cũng là những hướng hợp tác được đặt ra, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác song phương.