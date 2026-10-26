GRECO 2026 nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, kết hợp hoạt động trưng bày công nghệ, trải nghiệm cộng đồng và kết nối giao thương.

GRECO 2026 nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) là một trong những sự kiện trọng điểm hàng năm, giới thiệu loạt các công nghệ xanh đến đông đảo người dân Thành phố

GRECO 2026 giới thiệu bốn phân khu trưng bày

Với diện tích trưng bày tương đương 190 gian hàng, GRECO 2026 được bố trí thành 4 phân khu, tập trung vào công nghệ cao, đô thị xanh, sản phẩm xanh và trải nghiệm cộng đồng. Sự kiện gắn với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" của AEF 2026, hướng đến thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Tại không gian triển lãm công nghệ cao GRECO 2026, người dân Thành phố có dịp trải nghiệm, tham quan loạt các giải pháp tiên tiến, thân thiện với môi trường

Trong đó, Khu trưng bày sản phẩm công nghệ cao - Hội tụ và lan tỏa giới thiệu các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, kinh tế tầm thấp, tự động hóa, robot, công nghệ in 3D và vật liệu mới. Khu trưng bày Đô thị xanh tập trung những giải pháp về giao thông, năng lượng, môi trường và đô thị thông minh.

GRECO 2026 góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững tại TP. Hồ Chí Minh

Ở Khu trưng bày Sản phẩm xanh, các mô hình sản xuất - kinh doanh theo hướng kinh tế tuần hoàn, tiêu chuẩn ESG được giới thiệu cùng không gian đổi mới sáng tạo của viện, trường và cộng đồng khởi nghiệp. Trong khi đó, Khu Hoạt động trải nghiệm cộng đồng tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận công nghệ, tìm hiểu về tiêu dùng bền vững, giảm phát thải và phân loại rác tại nguồn.

Sự kiện có sự tham gia của các đơn vị như: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Viettel, PV GAS, cùng nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế như Toyota Việt Nam, Xiaomi Việt Nam, Gree Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA).

GRECO 2026 trình diễn robot, kết nối giao thương

Điểm nhấn công nghệ tại GRECO 2026 là không gian trình diễn robot rộng 600 m², do Công ty Cổ phần Tập đoàn AICAP phối hợp với AIBRAIN, AIROBO và Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA) triển khai, quy tụ đại diện hơn 30 doanh nghiệp, viện nghiên cứu Trung Quốc trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo.

Trong suốt khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), GRECO 2026 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm khó quên với khách tham quan

Tại đây, công chúng có cơ hội tiếp cận robot hình người của Unitree và AgiBot, robot Tiểu Pi, robot K1 có khả năng sút bóng, robot bốn chân cùng các dòng robot giao nhận, vệ sinh. Các hoạt động tương tác giọng nói, đánh cờ với robot và thưởng thức cà phê do robot pha chế mang đến những trải nghiệm trực quan về ứng dụng công nghệ trong đời sống. Đặc biệt, robot hình người tham gia trình diễn vũ đạo theo giai điệu âm nhạc Việt Nam trong chương trình khai mạc.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi diễn ra GRECO 2026 từ ngày 26 đến 29/10, với hơn 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia

Bên cạnh hoạt động trưng bày, GRECO 2026 có 5 chương trình hội thảo, tọa đàm và kết nối giao thương giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Nội dung tập trung vào ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (A.I.), giải pháp chuyển đổi xanh trong năng lượng, đô thị, môi trường và hợp tác chuỗi cung ứng, đầu tư, đổi mới sáng tạo với các đối tác Trung Quốc, Bắc Âu và Israel.

Thông qua các hoạt động kết nối, sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

GRECO 2026 mở cửa tự do phục vụ người dân và du khách từ 10 giờ đến 22 giờ hằng ngày, xuyên suốt 4 ngày tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.