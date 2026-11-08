Karate Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khép lại

Karate Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 kết thúc ngày thi đấu cuối cùng tại Nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận, với những cuộc cạnh tranh ở các nội dung Kumite đồng đội.

Ở nội dung Kumite đồng đội nam nhóm 2, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh giành Huy chương vàng sau chiến thắng trước TP. Huế trong trận chung kết. Trước đó, các võ sĩ chủ nhà lần lượt vượt qua Quân đội và Lâm Đồng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Trong trận chung kết, TP. Hồ Chí Minh triển khai chiến thuật hợp lý và thi đấu thận trọng ở ba trận đầu. Đội tăng tốc ở trận thứ tư để giành chiến thắng chung cuộc. Dù võ sĩ giàu kinh nghiệm Lê Minh Thuận nỗ lực ở trận thứ ba, TP. Huế vẫn không thể đảo ngược tình thế.

Đây là Huy chương vàng thứ ba của Karate TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội, góp phần giúp đơn vị giữ vị trí nhì toàn đoàn.

Trên bảng tổng sắp huy chương môn Karate, Hà Nội dẫn đầu với 5 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ

Ở nội dung Kumite đồng đội nữ nhóm 1, TP. Đà Nẵng và Phú Thọ tạo nên cuộc cạnh tranh căng thẳng. Hai trận đầu kết thúc với tỉ số 0-0. Bước ngoặt đến ở trận quyết định, khi Nguyễn Thị Mẫn đánh bại Trần Thị Quỳnh Nga với tỉ số 2-1. Chiến thắng này mang về Huy chương vàng đầu tiên cho Karate TP. Đà Nẵng tại Đại hội.

Trong khi đó, Quân đội giành Huy chương vàng cuối cùng ở nội dung Kumite đồng đội nữ nhóm 2. Đội thắng Thanh Hóa 2-0 trong trận chung kết.

Sau năm ngày thi đấu, Hà Nội đứng nhất toàn đoàn với năm Huy chương vàng, một huy chương bạc và ba huy chương đồng. TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhì, còn Công an nhân dân đứng thứ ba.