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Thể thao

Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Đội tuyển đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh đang hoàn tất khâu chuẩn bị, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với mục tiêu duy trì thành tích và cạnh tranh huy chương ở các nội dung thế mạnh.

Hoàn thiện chuyên môn, sẵn sàng cho cuộc đua huy chương

Hơn một năm kể từ khi chuyển đến địa điểm tập luyện mới tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Lạc, điều kiện tập luyện của đội tuyển đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Không gian tập rộng rãi, trang thiết bị chuyên dụng và hệ thống bảng điểm điện tử hiện đại được thành phố quan tâm đầu tư, tạo thêm thuận lợi cho công tác huấn luyện.

Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026- Ảnh 1.
Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026- Ảnh 2.
Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026- Ảnh 3.

Các vận động viên đội tuyển đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh tập luyện tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Lạc, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trong giai đoạn nước rút, thầy trò HLV Nguyễn Thị Kim Nga tập trung nâng cao chất lượng từng buổi tập, đồng thời rà soát khả năng chuyên môn của các thành viên để có sự chuẩn bị phù hợp cho Đại hội. Những đường kiếm tốc độ, các bước di chuyển linh hoạt và những tình huống đối kháng được thực hiện với cường độ cao.

Ở môn thể thao đòi hỏi phản xạ nhanh và khả năng xử lý chính xác, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Vì vậy, bên cạnh kỹ thuật và chiến thuật, ban huấn luyện đặc biệt chú trọng rèn luyện bản lĩnh thi đấu, khả năng duy trì sự tập trung và tâm lý ổn định cho vận động viên.

Với những kiếm thủ giàu kinh nghiệm, mục tiêu là giữ vững phong độ, phát huy thế mạnh trong các thời điểm quyết định. Trong khi đó, các gương mặt trẻ được tạo điều kiện tích lũy kinh nghiệm, từng bước kiểm chứng năng lực cạnh tranh ở sân chơi cấp quốc gia. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nên chiều sâu lực lượng cho đội tuyển thành phố.

Phát huy thế mạnh, hướng đến thành tích cao

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, đội tuyển đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh giành 2 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn. Đáng chú ý, ở nội dung cá nhân nam kiếm ba cạnh, các kiếm thủ thành phố đã tạo dấu ấn khi giành trọn bộ huy chương.

Phong độ của đội tiếp tục được thể hiện tại Giải vô địch đấu kiếm câu lạc bộ quốc gia 2026. Các vận động viên TP. Hồ Chí Minh góp mặt trong 8 trận chung kết ở những nội dung tham dự, giành 4 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, qua đó đứng nhất toàn đoàn. Đây là kết quả tích cực, tạo thêm động lực cho đội tuyển trước thềm Đại hội.

Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026- Ảnh 4.
Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026- Ảnh 5.
Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026- Ảnh 6.

Hệ thống bảng điểm điện tử và trang thiết bị chuyên dụng tại địa điểm tập luyện của đội tuyển đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh

Những thành tích trên cũng là cơ sở để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, xác định các nội dung trọng điểm và xây dựng phương án thi đấu phù hợp. Đội tuyển đặt mục tiêu phát huy những nội dung có thế mạnh, đồng thời nỗ lực cải thiện thành tích so với kỳ Đại hội trước.

Theo kế hoạch, môn đấu kiếm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 23/11 đến 1/12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Các vận động viên tranh tài ở 15 nội dung, gồm 6 nội dung cá nhân, 6 nội dung đồng đội và 3 nội dung đồng đội hỗn hợp.

Trên sàn đấu, mỗi điểm số đều có thể tạo nên bước ngoặt, đòi hỏi vận động viên phải kết hợp kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh. Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng nền tảng thành tích tích cực, đội tuyển đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến Đại hội với quyết tâm giữ vững thế mạnh, nâng cao thành tích và đóng góp vào kết quả chung của thể thao thành phố.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/Bvwjwwt6zag?si=iWE2SOJEbTf4qRfm

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