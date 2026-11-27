Ngày 26/11, Đối thoại CPTPP - EU diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 và Hội nghị Hội đồng CPTPP lần thứ 11, với trọng tâm tăng cường hợp tác kinh tế và thúc đẩy thương mại tự do.

Toàn cảnh phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU diễn ra tại Hà Nội, trong khuôn khổ các hội nghị CPTPP năm 2026

Đối thoại CPTPP - EU đề cao thương mại mở

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế cùng chia sẻ tầm nhìn và cam kết đối với thương mại tự do, cởi mở, dựa trên luật lệ. Có thể nói rằng, là yếu tố quan trọng nhằm duy trì môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

CPTPP và EU là hai khối kinh tế có mức độ hội nhập sâu rộng, chia sẻ nhiều nguyên tắc và mục tiêu phát triển. Việc tăng cường phối hợp giữa hai bên được kỳ vọng mở rộng cơ hội thương mại, đầu tư, đồng thời củng cố hệ thống thương mại đa phương và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Maroš Šefčovič - Ủy viên châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế, đồng chủ trì phiên Đối thoại CPTPP - EU

Hợp tác CPTPP - EU cũng hướng đến mục tiêu tăng trưởng bao trùm, bền vững, trên cơ sở duy trì môi trường thương mại quốc tế cởi mở và có tính dự báo.

Đối thoại CPTPP - EU bàn ưu tiên hợp tác

Trong năm 2026, các thành viên CPTPP và EU đã tích cực triển khai chương trình hợp tác thông qua trao đổi chính sách, tham vấn kỹ thuật và kết nối chuyên gia. Những hoạt động này từng bước cụ thể hóa các định hướng hợp tác, đồng thời tạo nền tảng xác định những lĩnh vực ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả đạt được, các đại biểu đánh giá phiên đối thoại là cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm, thảo luận về các ưu tiên hợp tác nhằm tăng cường liên kết kinh tế và mở rộng khả năng phối hợp trong thời gian tới.

Đại diện Canada tham dự phiên Đối thoại CPTPP - EU, cùng các thành viên trao đổi về định hướng hợp tác thương mại và đầu tư

Thông qua việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, CPTPP và EU hướng đến xây dựng hình mẫu hợp tác giữa các khối kinh tế, đóng góp vào môi trường thương mại quốc tế ổn định, cởi mở, bao trùm và bền vững.