Tiêu chuẩn cao khi xuất khẩu hàng Việt sang EU

Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - EU đạt khoảng 74 tỷ USD. Riêng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 57,42 tỷ USD, tăng 23,3%. Kết quả cho thấy dư địa thương mại giữa hai bên còn nhiều tiềm năng, nhất là sau 6 năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực.

Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp đều có thể dễ dàng tiếp cận thị trường châu Âu. Đặc biệt, với ngành thực phẩm, các yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn bao bì ngày càng khắt khe. Chỉ một lô hàng không đáp ứng quy định cũng có thể bị kiểm tra, cảnh báo hoặc mất cơ hội tiếp cận thị trường.

Các chuyên gia và đại diện cơ quan xúc tiến thương mại trao đổi giải pháp thúc đẩy ESG và kinh tế tuần hoàn trong ngành lương thực thực phẩm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thị trường EU

Bà Nguyễn Trần Kim Ngân - Công ty TNHH Nước giải khát Cà phê Lê Coffee, cho biết: "Họ sẽ yêu cầu một số chứng nhận như Euro.1 hay ESG. Những yêu cầu này có thể không mới, nhưng với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ như chúng tôi, đây lại là một rào cản".

Các sản phẩm thực phẩm được đóng gói đồng bộ trên dây chuyền khép kín, giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng

Ông Jean-Jacques Bouflet - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam, nhấn mạnh người tiêu dùng châu Âu ngày càng quan tâm đến tính bền vững. Những tuyên bố về sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường phải có bằng chứng cụ thể để chứng minh. Điều này không chỉ dừng lại ở hồ sơ, giấy tờ mà đòi hỏi doanh nghiệp thực sự thay đổi mô hình sản xuất, tăng cường truy xuất nguồn gốc và kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng.

Nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu ngày càng cao từ thị trường EU, nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và thực hành ESG đang được triển khai. Trong đó, chương trình ICEP do Hiệp hội châu Á về cải thiện xã hội và phát triển bền vững (ASSIST) thực hiện, dự kiến đào tạo ESG cho 750 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn 2026-2029; hỗ trợ chuyên sâu 90 doanh nghiệp và kết nối giao thương với hơn 50 nhà thu mua tại châu Âu.

Quy trình phân loại, sơ chế và đóng gói nông sản thực phẩm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn để chinh phục thị trường châu Âu

Ông Aru David - Hiệp hội châu Á về cải thiện xã hội và phát triển bền vững, cho biết chương trình còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn tài chính xanh, đồng thời mời chuyên gia quốc tế đào tạo đội ngũ tư vấn trong nước. Qua đó, lực lượng này có thể trực tiếp đến các nhà máy, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi.

Bên cạnh hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, xúc tiến thương mại, kết nối đối tác cũng là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp mở rộng thị trường. Các hoạt động hội chợ, triển lãm quốc tế tạo cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm nhà nhập khẩu và nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng.

Doanh nghiệp Việt Nam tích cực quảng bá sản phẩm và kết nối trực tiếp với các nhà thu mua quốc tế thông qua các hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại

Bà Hồ Thị Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), cho biết đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thông qua các hội chợ, triển lãm, trong đó có những chương trình xúc tiến tại Đức và kế hoạch mở rộng tiếp cận thị trường Tây Ban Nha trong năm 2027.

Doanh nghiệp trong nước đầu tư thiết bị tự động hóa nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất và đóng gói, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về bao bì và chất lượng khi xuất khẩu sang EU

Từ lợi thế của EVFTA đến các chương trình hỗ trợ chuyển đổi xanh, cơ hội nâng cao giá trị xuất khẩu hàng Việt tại EU đang được mở rộng. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả những nguồn lực này, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu tiêu chuẩn, đầu tư nâng cao chất lượng và tăng cường kết nối với đối tác quốc tế. Đây là nền tảng để hàng hóa Việt Nam củng cố vị thế tại thị trường châu Âu và từng bước mở rộng sang các thị trường khác.