Trong tuyên bố của mình, bà von der Leyen cho biết EC đề xuất loại bỏ khoảng 60 ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, đồng thời thắt chặt các hạn chế đối với các nền tảng tiền điện tử và mạng lưới thanh toán. Mục tiêu của gói trừng phạt này là duy trì áp lực buộc Nga phải chấm dứt cuộc chiến tại Ucraina.

Bà von der Leyen tại hội nghị thượng đỉnh EU-Anh ở Brussels, Bỉ, ngày 20/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Trong lĩnh vực năng lượng, đề xuất này sẽ cấm các công ty Châu Âu hỗ trợ Nga xây dựng, vận hành hoặc sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu. Lần đầu tiên, lệnh cấm này còn bao gồm cả các dịch vụ liên quan đến ngành điện lực.

Ủy ban cũng đề xuất bổ sung hơn 70 tàu vào danh sách trừng phạt, nhắm vào "đội tàu bóng tối" của Nga, đồng thời cấm tất cả các tàu chở dầu được bảo hiểm tại Nga.

Các biện pháp trừng phạt mới của EU nhắm vào lĩnh vực ngân hàng, tiền điện tử và các sự kiện thể thao (Nguồn: AP)

Gói trừng phạt này còn bao gồm lệnh cấm trưng bày các biểu tượng chính thức của Nga, trong đó có quốc kỳ, tại các sự kiện thể thao trong Liên minh Châu Âu (EU), đồng thời hạn chế nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ Nga cho các hiệp hội thể thao và văn hóa tại Châu Âu. Công dân Nga cũng sẽ bị giới hạn các vị trí có thể đảm nhiệm trong các cơ quan quản lý của các liên đoàn thể thao đặt tại Châu Âu.

Theo quy trình của EU, các biện pháp trừng phạt nói trên cần có sự đồng thuận từ tất cả 27 quốc gia thành viên. Trong các vòng đàm phán trước đây, một số quốc gia thành viên từng bày tỏ phản đối đối với một vài biện pháp cụ thể do lo ngại về lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của họ.