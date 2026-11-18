Mức doanh thu này tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 20% so với quý trước. Ở mảng kinh doanh quan trọng nhất là trung tâm dữ liệu, Nvidia đạt doanh thu 107,6 tỉ USD, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng cũng nâng dự báo tăng trưởng doanh thu trong năm tài chính 2028 từ 70% lên khoảng 75%.

Doanh thu Nvidia đã cao hơn dự báo 17 quý liên tiếp (Nguồn: Reuters)

Theo Giám đốc điều hành tạm quyền kiêm Giám đốc tài chính Nvidia, bà Colette Kress, công ty đang đáp ứng nhu cầu rất lớn của nhiều khách hàng, từ nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô siêu lớn, phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo A.I., đến doanh nghiệp và chính phủ.

Sau khi kết quả kinh doanh được công bố, cổ phiếu Nvidia tăng 4,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Tuy nhiên, mã này vẫn giảm khoảng 17% kể từ đầu năm, đưa giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia xuống khoảng 3.800 tỉ USD.

Tủ rack máy chủ của Nvidia tại triển lãm thương mại Computex ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 3/6/2026 (Nguồn: Reuters)

Cũng tại buổi công bố, Chủ tịch hội đồng quản trị Nvidia, ông Harvey Jones, cho biết công ty không có ý định đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo, dù cựu CEO bày tỏ sẵn sàng quay trở lại nếu điều đó có ích cho công ty. Ông Jones nói Nvidia đã thuê công ty tư vấn cấp cao và sẽ cân nhắc cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài.