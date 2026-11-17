Sau khi Jensen Huang từ chức, chiến dịch kêu gọi ông trở lại vị trí CEO Nvidia nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía. Tuy nhiên, những lo ngại về quản trị doanh nghiệp đang đặt ra thách thức đối với khả năng ông quay lại.

Làn sóng ủng hộ Jensen Huang trở lại

Theo hãng tin Reuters ngày 16/11, một kiến nghị trực tuyến kêu gọi đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí Giám đốc điều hành Nvidia đã thu hút hơn 180.200 chữ ký, sau khi ông từ chức giữa những bê bối liên quan đến đời tư.

Hình ảnh tại một sự kiện công nghệ, trong bối cảnh biến động nhân sự lãnh đạo Nvidia đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư

Chiến dịch nhận được sự quan tâm của nhiều nhân vật trong giới công nghệ và đầu tư. Trong đó, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư Altimeter Capital, ông Brad Gerstner, kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia không vội vàng quyết định nhân sự lãnh đạo mới khi các cuộc điều tra chưa hoàn tất.

Hình ảnh tư liệu tại sự kiện của Nvidia, tập đoàn đang đứng trước những ý kiến trái chiều về khả năng phục chức cho cựu CEO Jensen Huang

Ông Brad Gerstner - Giám đốc điều hành Altimeter Capital, nhận định: "Các nhà sáng lập thường điều hành công ty hiệu quả hơn so với những người xuất thân từ môi trường doanh nghiệp thuần túy, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Nếu là một thành viên trong hội đồng quản trị, tôi sẽ đề nghị mọi người hãy bình tĩnh lại".

Khả năng Jensen Huang trở lại vẫn khó khăn

Dù chiến dịch ủng hộ tiếp tục lan rộng, Reuters dẫn lời ba nguồn tin cho biết hội đồng quản trị Nvidia hiện không cân nhắc phương án đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO.

Trong khi một số nhà đầu tư mong muốn Nvidia thận trọng trước khi lựa chọn người kế nhiệm, các chuyên gia quản trị doanh nghiệp và những nhà đầu tư khác cảnh báo việc phục chức cho ông Huang khi các cuộc điều tra chưa kết thúc có thể khiến công ty đối mặt với những rủi ro mới.

Các công nghệ của Nvidia được giới thiệu trên sân khấu, trong bối cảnh hãng đang tìm kiếm người kế nhiệm vị trí CEO

Những quan điểm trái chiều đặt hội đồng quản trị Nvidia trước bài toán cân bằng giữa sự ủng hộ dành cho người sáng lập và yêu cầu bảo đảm tính ổn định trong quản trị. Khả năng Jensen Huang trở lại lãnh đạo hãng vì vậy vẫn chưa có tín hiệu tích cực.