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Thể thao

Cựu tay vợt nữ số 2 thế giới Ons Jabeur sẵn sàng trở lại WTA Tour 2027

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
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Cựu tay vợt nữ số 2 thế giới Ons Jabeur dự kiến trở lại thi đấu quần vợt chuyên nghiệp vào năm 2027. Tay vợt người Tunisia vừa đón con trai đầu lòng vào tháng 4 năm nay. Hiện cô đã bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho ngày tái xuất.

Kế hoạch tái xuất WTA Tour của tay vợt Ons Jabeur

Trong cuộc phỏng vấn với The National mới đây, tay vợt Ons Jabeur khẳng định cô sẽ sớm trở lại WTA Tour vào năm 2027. Tuy nhiên, cô cho biết hiện vẫn chưa ấn định thời điểm thi đấu chính xác.

Cựu tay vợt nữ số 2 thế giới Ons Jabeur sẵn sàng trở lại WTA Tour 2027 - Ảnh 1.

Cựu số 2 thế giới Ons Jabeur đặt mục tiêu trở lại thi đấu vào năm 2027 sau khi sinh con đầu lòng (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ về quá trình hồi phục, tay vợt 32 tuổi thừa nhận cơ thể cô có một số thay đổi sau khi sinh. Do đó, cô đang làm quen với thể trạng mới và trở lại tập luyện. 

Dù vậy, Jabeur khẳng định cô chắc chắn sẽ tái xuất tại hệ thống giải quần vợt nữ chuyên nghiệp. Cô hy vọng có thể gắn bó với WTA Tour thêm vài năm nữa trước khi chính thức giải nghệ.

Hành trình của tay vợt Ons Jabeur trước khi tái xuất WTA Tour

Trước đó, tay vợt Ons Jabeur đã tạm nghỉ thi đấu vào năm 2025 sau khi dừng chân tại vòng 1 Giải quần vợt Wimbledon. Nguyên nhân ban đầu được cô đưa ra là do chấn thương và suy giảm thể lực. Sau đó, cô tiếp tục vắng mặt khi thông báo mang thai và sinh con vào tháng 4/2026.

Cựu tay vợt nữ số 2 thế giới Ons Jabeur sẵn sàng trở lại WTA Tour 2027 - Ảnh 2.

Sau khi dừng chân tại vòng 1 Giải quần vợt Wimbledon, Ons Jabeur đã tạm nghỉ thi đấu do chấn thương và suy giảm thể lực (Ảnh: Getty Images)

Trong làng quần vợt, Jabeur được người hâm mộ ưu ái đặt biệt danh là "Bộ trưởng Hạnh phúc" nhờ tính cách vui vẻ. Tính đến nay, cô đã sở hữu 5 danh hiệu thuộc hệ thống WTA Tour và 3 lần giành ngôi Á quân Grand Slam.

Năm 2022, cô làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Ả Rập đầu tiên bước vào chung kết giải Grand Slam. Tại trận chung kết Wimbledon năm đó, cô giành ngôi Á quân sau thất bại trước tay vợt Elena Rybakina.

Nguồn tin: Reuters

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