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Thể thao

Linda Noskova đánh bại Coco Gauff, giành vé vào bán kết WTA Finals

HOÀNG HẠNH
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Linda Noskova đánh bại Coco Gauff với tỷ số 6-3, 6-3 để giành quyền vào bán kết WTA Finals 2026. Trong khi đó, Jessica Pegula đánh bại Marta Kostyuk, tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp tại giải đấu cuối mùa.

Noskova lần đầu vào bán kết WTA Finals

Tại Indian Wells (Mỹ), Linda Noskova tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua Coco Gauff sau hai set với cùng tỷ số 6-3. Tay vợt người Cộng hòa Czech đã thắng cả hai trận vòng bảng mà không để thua set nào, qua đó chắc chắn giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp ngay trong lần đầu tham dự WTA Finals.

Linda Noskova đánh bại Coco Gauff, giành vé vào bán kết WTA Finals- Ảnh 1.

Linda Noskova thi đấu ấn tượng, đánh bại Coco Gauff để lần đầu tiên giành quyền vào bán kết WTA Finals (Ảnh: Reuters)

Trận đấu với Gauff chứng kiến cả hai tay vợt thiếu ổn định trong những lượt giao bóng. Sau khi đôi bên liên tục bẻ game giao bóng ở đầu set một, Noskova tận dụng tốt cơ hội để có thêm hai lần giành break, khép lại set đấu với chiến thắng 6-3.

Linda Noskova đánh bại Coco Gauff, giành vé vào bán kết WTA Finals- Ảnh 2.

Coco Gauff chưa thể tìm được lời giải trước lối chơi của Linda Noskova, để thua sau hai set và sẽ phải cạnh tranh tấm vé bán kết ở lượt trận cuối vòng bảng (Ảnh: Reuters)

Sang set hai, Gauff tiếp tục gặp khó khăn trong các game giao bóng và để đối thủ dẫn trước 3-0. Tay vợt người Mỹ nỗ lực bám đuổi nhưng không thể đảo ngược tình thế. Noskova giữ vững các game giao bóng còn lại, trước khi khép lại trận đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Pegula loại Kostyuk, cuộc đua bán kết vẫn rộng mở

Jessica Pegula đánh bại Marta Kostyuk với tỷ số 6-2, 7-5, qua đó loại tay vợt người Ukraine khỏi cuộc đua giành vé vào bán kết. Pegula khởi đầu thuận lợi khi bẻ game giao bóng ngay đầu trận và tiếp tục giành thêm break để thắng set một.

Linda Noskova đánh bại Coco Gauff, giành vé vào bán kết WTA Finals- Ảnh 3.

Jessica Pegula khởi đầu thuận lợi, đánh bại Marta Kostyuk 6-2 ở set đầu tiên nhờ khả năng tận dụng hiệu quả các cơ hội bẻ game giao bóng (Ảnh: Reuters)

Trong set hai, tay vợt Mỹ sớm tạo lợi thế nhưng Kostyuk nỗ lực trở lại với những lần bẻ game giao bóng. Tuy nhiên, các lỗi tự đánh hỏng khiến tay vợt Ukraine không thể duy trì đà bám đuổi. Riêng set đầu, Kostyuk mắc 17 lỗi tự đánh hỏng, trong khi con số này của Pegula chỉ là 3.

Linda Noskova đánh bại Coco Gauff, giành vé vào bán kết WTA Finals- Ảnh 4.

Tay vợt người Mỹ Jessica Pegula nỗ lực duy trì lợi thế trước Marta Kostyuk, giành chiến thắng 7-5 ở set hai để tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết WTA Finals (Ảnh: Reuters)

Sau hai lượt trận, Noskova đã chắc suất bán kết. Gauff và Pegula cùng có thành tích một thắng, một thua và sẽ bước vào lượt trận cuối vòng bảng vào thứ Năm để cạnh tranh tấm vé còn lại. Gauff đối đầu Kostyuk, trong khi Pegula chạm trán Noskova.

Linda Noskova đánh bại Coco Gauff, giành vé vào bán kết WTA Finals- Ảnh 5.

Jessica Pegula đánh bại Marta Kostyuk sau hai set, qua đó đưa thành tích vòng bảng lên một thắng, một thua trước lượt trận quyết định (Ảnh: Reuters)

Kostyuk góp mặt tại WTA Finals lần đầu tiên, sau khi được chọn thay thế Elena Rybakina vì tay vợt số một thế giới rút lui do mắc bệnh do virus.

Nguồn tin: Reuters

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