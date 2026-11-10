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Aryna Sabalenka thắng trận ra quân WTA Finals

Thể thao
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Aryna Sabalenka khởi đầu thuận lợi tại WTA Finals khi đánh bại Karolina Muchova sau hai ván đấu với tỷ số 7-6, 7-5. Chiến thắng giúp tay vợt người Belarus nối dài chuỗi trận thắng ở vòng mở màn giải đấu.

Aryna Sabalenka thắng trận ra quân WTA Finals

Tại trận ra quân ở Indian Wells, Aryna Sabalenka chấm dứt chuỗi trận bất bại của Muchova trong các loạt tie-break ở mùa giải năm nay. Tay vợt người Belarus cũng thể hiện bản lĩnh khi bị đối thủ bẻ game giao bóng ở tỷ số 5-4, trước khi giành lại thế trận và khép lại trận đấu sau hai ván.

Aryna Sabalenka thắng trận ra quân WTA Finals - Ảnh 1.
Aryna Sabalenka thắng trận ra quân WTA Finals - Ảnh 2.
Aryna Sabalenka thắng trận ra quân WTA Finals - Ảnh 3.
Aryna Sabalenka thắng trận ra quân WTA Finals - Ảnh 4.

Đây là chiến thắng thứ năm liên tiếp của Sabalenka (áo tím) trong trận mở màn WTA Finals

Đây là chiến thắng thứ năm liên tiếp của Sabalenka trong trận mở màn WTA Finals. Đồng thời, cô có trận thắng thứ 13 tại giải đấu này, qua đó cân bằng kỷ lục của Mary Pierce về số trận thắng nhiều nhất tại WTA Finals đối với một tay vợt chưa từng vô địch giải.

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