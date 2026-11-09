Cuộc thi bơi giữa tuyết trời lạnh giá ở Nga

Bất chấp thời tiết lạnh giá, nhiều vận động viên vẫn hào hứng tham gia cuộc thi bơi trong làn nước lạnh, thử thách sức bền và khả năng thích nghi của cơ thể. Không chỉ là hoạt động thể thao, sự kiện còn tạo cơ hội giao lưu cho những người có chung niềm đam mê bơi lội.

Thử thách bản lĩnh với cuộc thi bơi giữa mùa đông

Các vận động viên tranh tài ở cự ly 25 mét, bơi hai chiều trong hồ có kích thước dài 12,5 mét và rộng 4 mét. Đây là thử thách đòi hỏi người tham gia phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là khả năng thích nghi với nhiệt độ nước thấp.

Để làm quen với điều kiện thi đấu, các vận động viên đã bắt đầu tập luyện từ mùa hè và duy trì đều đặn khi mùa đông đến. Việc tiếp xúc với nước lạnh trong thời gian dài giúp họ từng bước thích nghi, đồng thời rèn luyện sức bền và sự dẻo dai.

Nhiều vận động viên tại Nga hào hứng thử sức với cuộc thi bơi trong làn nước lạnh giá

Vận động viên Luka Ivanov cho biết, cơ thể cần thời gian để làm quen với nước lạnh. Sau quá trình tập luyện lâu dài, anh không còn cảm thấy quá khó khăn khi xuống nước. Đặc biệt, không khí phấn khích trong lúc thi đấu khiến anh có cảm giác làn nước dường như ấm hơn.

Trong khi đó, vận động viên Aida Egorova chia sẻ, mỗi cuộc thi đều mang đến không khí như một ngày hội. Đây cũng là dịp để những người có cùng sở thích gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê.

Cuộc thi bơi trong nước lạnh lần thứ tư tại Nga tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống năng động

Theo Ban Tổ chức, đây là lần thứ tư cuộc thi được tổ chức. Qua mỗi mùa giải, sự kiện tiếp tục tạo sân chơi cho những người yêu thích bơi lội trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao và khuyến khích lối sống năng động.



