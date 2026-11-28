Phim ngắn mang dấu ấn sáng tạo của các thành viên

Ngày 25/11, CORTIS đăng tải video “We're on a JoyRide” trên kênh YouTube của HYBE Labels. Đây là phim ngắn được xây dựng dựa trên ca khúc “Joyride”, thuộc mini-album đầu tay của nhóm.

Video được ghi hình tại Los Angeles, Mỹ vào năm 2024, trước khi CORTIS chính thức ra mắt. Điểm đặc biệt của sản phẩm là các thành viên trực tiếp đảm nhận nhiều công đoạn, từ lên ý tưởng, quay phim đến chỉnh sửa. Tên của các thành viên cũng xuất hiện trong phần giới thiệu video, thể hiện vai trò sáng tạo của nhóm trong quá trình thực hiện.

Nhóm nhạc CORTIS trong hình ảnh quảng bá nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập fandom Core (Ảnh: HYBE Labels)

“Joyride” cũng là ca khúc có sự tham gia sáng tác của toàn bộ thành viên CORTIS. Các thành viên cùng đóng góp vào phần lời và giai điệu. Theo Dispatch, bài hát đã vượt mốc 100 triệu lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify vào tháng 8/2026. Thành tích này góp phần giúp ca khúc trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc đáng chú ý của nhóm.

Nhiều hoạt động hướng đến người hâm mộ

Bên cạnh việc phát hành phim ngắn, CORTIS tổ chức sự kiện “Core First Anniversary Pop-up” nhân dịp fandom Core tròn một năm thành lập. Sự kiện diễn ra từ ngày 1 đến 6/12/2026 tại tầng 1 tòa nhà HYBE ở Seoul, Hàn Quốc.

Các thành viên CORTIS cùng xuất hiện trong phim ngắn “We're on a JoyRide” (Ảnh: Dispatch)

Hoạt động này là dịp để nhóm gửi lời tri ân đến người hâm mộ đã đồng hành trong chặng đường vừa qua. Việc ra mắt video do chính các thành viên thực hiện cũng cho thấy nỗ lực tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng, thay vì chỉ giới hạn trong các hoạt động quảng bá âm nhạc thông thường.

Trong thời gian tới, CORTIS sẽ xuất hiện tại chương trình “FNS Music Festival” của đài Fuji TV, Nhật Bản vào ngày 2/12. Đây là hoạt động tiếp theo trong lịch trình của nhóm, sau những dấu ấn từ sản phẩm “Joyride” và sự kiện kỷ niệm một năm thành lập Core.

Nguồn: Dispatch