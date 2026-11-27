Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, trong ngày 27/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Toàn cảnh khu vực hiện trường được mở rộng tại Khu B, nơi các lực lượng đã xử lý hơn 630 m³ đất trong ngày 27/11 để phục vụ công tác quy tập

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Các chiến sĩ tỉ mỉ dùng bay, dụng cụ chuyên dụng đào bới từng lớp đất tại các vị trí đã được cắm cờ đỏ sao vàng đánh dấu nghi có hài cốt liệt sĩ

Riêng trong ngày 27/11, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 27/11/2026, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 422 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 76 bộ kèm di vật.

Tổng cộng 1.153 hài cốt liệt sĩ được quy tập

Theo thống kê, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ trong quá trình tìm kiếm, thể hiện sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.153, trong đó có 383 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 1.120 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Lực lượng làm nhiệm vụ nỗ lực đào tìm giữa thời tiết nắng nóng; trong ngày 27/11, đơn vị đã phát hiện và quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.