BTS ghi dấu ấn với 5 giải thưởng

Lễ trao giải MAMA Awards 2026 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 tại Nhật Bản. Trong đêm trao giải thứ hai, tổ chức tại Kyocera Dome Osaka ngày 21/11, BTS được xướng tên ở hạng mục Album của năm với sản phẩm âm nhạc “ARIRANG”. Ca khúc “Swim” của nhóm cũng góp mặt trong danh sách 10 ca khúc xuất sắc nhất, nâng tổng số giải thưởng BTS nhận được tại sự kiện năm nay lên 5.

BTS giành 5 giải thưởng tại MAMA Awards 2026, trong đó có hai giải lớn là Nghệ sĩ của năm và Album của năm (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, trong đêm khai mạc 20/11, nhóm đã giành ba giải gồm Nghệ sĩ của năm, Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất và một vị trí trong Top 10 nghệ sĩ nam được người hâm mộ yêu thích nhất. Kết quả này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của BTS sau thời gian các thành viên tập trung cho những hoạt động cá nhân và thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Do đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, BTS không thể trực tiếp tham dự lễ trao giải. Thay vào đó, các thành viên gửi lời cảm ơn đến khán giả thông qua video. Suga bày tỏ sự biết ơn khi album đầu tiên của nhóm sau thời gian dài tái hợp nhận được sự đón nhận tích cực. Jungkook cho biết BTS trở lại với ARMY sau 3 năm 9 tháng, mong muốn thể hiện sự trưởng thành và kể những câu chuyện chân thực hơn về con người hiện tại của các thành viên. Trong khi đó, Jimin khẳng định nhóm sẽ luôn trân trọng tình cảm của người hâm mộ và tiếp tục nỗ lực trong chặng đường phía trước.

Cortis và nhiều nghệ sĩ khác cùng tỏa sáng

Bên cạnh BTS, Cortis cũng trở thành một trong những cái tên nổi bật của MAMA Awards năm nay. Nhóm nhạc nam đang lên được trao giải Ca khúc của năm với “RedRed”. Tác phẩm này còn giúp nhóm nhận giải Trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất dành cho nhóm nam và góp mặt trong danh sách 10 ca khúc xuất sắc nhất. Tính thêm giải Top 10 nghệ sĩ nam được người hâm mộ yêu thích nhất ở đêm đầu tiên, Cortis khép lại mùa giải với tổng cộng 4 giải thưởng.

Nhóm nhạc nam Cortis ăn mừng sau khi giành giải Bài hát của năm tại lễ trao giải MAMA 2026 diễn ra tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản vào ngày 20 tháng 11 năm 2026, theo hình ảnh do CJ ENM cung cấp (Ảnh: Yonhap)

Trưởng nhóm Martin chia sẻ niềm vinh dự khi được nhận giải thưởng quan trọng, đồng thời cho biết các thành viên luôn xem mỗi sân khấu biểu diễn là cơ hội để thể hiện hết khả năng. Thành viên Seonghyeon cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm trong suốt hành trình phát triển.

Nhóm nhạc nam Enhypen phát biểu sau khi nhận giải "Lựa chọn của người hâm mộ trong năm" tại lễ trao giải MAMA 2026 diễn ra tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản vào ngày 20 tháng 11 năm 2026, theo hình ảnh do CJ ENM cung cấp (Ảnh: Yonhap)

MAMA Awards 2026 còn ghi nhận thành tích của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Enhypen giành 3 giải, trong đó có hạng mục Lựa chọn của người hâm mộ của năm năm thứ hai liên tiếp. BIGBANG cũng nhận 3 giải thưởng, gồm Nhà tiên phong âm nhạc của năm, Video âm nhạc xuất sắc nhất với “BiiiG” và Top 10 nghệ sĩ nam được người hâm mộ yêu thích nhất, đúng dịp nhóm kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Nhóm nhạc nam BIGBANG phát biểu sau khi nhận giải Nghệ sĩ có tầm nhìn âm nhạc của năm tại Lễ trao giải MAMA 2026 diễn ra tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản vào ngày 20 tháng 11 năm 2026 (Ảnh: Yonhap)

Ở các hạng mục khác, Ive được vinh danh là Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất; Yeonjun của Tomorrow X Together và Soyeon của i-dle lần lượt nhận giải Nghệ sĩ nam và Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất. Hai nhóm nhạc tân binh Alpha Drive One và Tuide cùng được trao giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Với sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, MAMA Awards 2026 tiếp tục phản ánh sức sống đa dạng của K-pop. Thành tích của BTS cho thấy sức hút bền bỉ của nhóm sau màn tái hợp, trong khi chiến thắng của Cortis mở ra thêm một dấu mốc đáng nhớ cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Nguồn: Yonhap