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Công nghệ

Công chứng điện tử trực tuyến trong giao dịch nhà đất, xóa nhòa khoảng cách địa lý

HỒNG DIỄM, XUÂN HẠO, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Công chứng điện tử trực tuyến đang mở ra phương thức thực hiện giao dịch thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Với hình thức kết nối giữa các văn phòng công chứng ở nhiều địa phương, những giao dịch nhà đất dù cách xa về địa lý vẫn có thể hoàn tất theo quy định.

Kết nối hai đầu cầu, hoàn tất giao dịch từ xa

Tại Văn phòng Công chứng Gò Mây, TP. Hồ Chí Minh, một giao dịch ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện trực tuyến với sự kết nối của công chứng viên tại Đà Nẵng. Theo đó, các thành viên trong gia đình anh Phạm Thanh Quảng cùng tham gia ký kết để ủy quyền cho người thân thực hiện thủ tục chuyển nhượng thửa đất tại Hà Nội.

Thông qua kết nối trực tuyến, công chứng viên ở hai đầu cầu lần lượt kiểm tra giấy tờ, xác nhận sự đồng thuận của các bên và hướng dẫn quy trình ký kết. Sau khoảng 30 phút thực hiện các bước theo quy định, gia đình anh Quảng hoàn tất thủ tục. Văn bản công chứng điện tử có hiệu lực ngay sau khi ký kết.

Công chứng điện tử trực tuyến trong giao dịch nhà đất, xóa nhòa khoảng cách địa lý - Ảnh 1.
Công chứng điện tử trực tuyến trong giao dịch nhà đất, xóa nhòa khoảng cách địa lý - Ảnh 2.

Công chứng viên hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục xác nhận và ký kết giao dịch công chứng điện tử trực tuyến

Lần đầu trải nghiệm hình thức này, anh Phạm Thanh Quảng - phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, đánh giá công chứng điện tử giúp giảm bớt thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Đặc biệt, với giao dịch có các bên ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, người dân không còn phải di chuyển đến cùng một địa điểm để thực hiện công chứng như trước.

Ông Phạm Văn Xuân - phường Hòa Phú, TP. Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự bất ngờ trước tính tiện lợi của công nghệ. Theo ông, các thao tác thực hiện khá đơn giản, giúp người dân hoàn tất thủ tục mà không mất nhiều thời gian đi lại.

Chị Trần Thị Hằng - Trưởng Văn phòng Công chứng Gò Mây
Nhiều người cho rằng công chứng điện tử giấy tờ nhà đất phức tạp hơn các tài sản khác. Tuy nhiên, thực tế, nhiều cơ quan đăng ký tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Đồng Nai đã chấp nhận hợp đồng công chứng điện tử liên quan đến đất đai.

Tăng tính thuận tiện nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ pháp lý

Hiện nay, Văn phòng Công chứng Gò Mây tiếp nhận và xử lý khoảng 30 - 40 bộ hồ sơ mỗi ngày. Dù công chứng điện tử trực tuyến chưa chiếm tỷ trọng lớn, nhu cầu đang có xu hướng tăng, tập trung chủ yếu ở các giao dịch nhà đất và tài sản có giá trị lớn.

Theo chị Phan Thị Kim Cúc - Công chứng viên Văn phòng Công chứng Gò Mây, quy trình kiểm tra hồ sơ điện tử vẫn bao gồm các bước rà soát tính pháp lý, tra cứu hệ thống CMS và hệ thống ngăn chặn như đối với hồ sơ truyền thống. Tuy nhiên, do các bên thực hiện tại hai địa điểm khác nhau, công chứng viên cần kiểm tra kỹ lưỡng hơn để hạn chế tối đa sai sót.

Công chứng điện tử trực tuyến trong giao dịch nhà đất, xóa nhòa khoảng cách địa lý - Ảnh 3.
Công chứng điện tử trực tuyến trong giao dịch nhà đất, xóa nhòa khoảng cách địa lý - Ảnh 4.

Đông đảo người dân đến làm thủ tục và thực hiện các giao dịch pháp lý tại Văn phòng Công chứng Gò Mây

Đối với giao dịch nhà đất, chị Trần Thị Hằng cho biết văn bản công chứng điện tử hiện đã được một số cơ quan đăng ký tiếp nhận và sử dụng. Vì vậy, hình thức này không nhất thiết phức tạp hơn công chứng truyền thống, nếu các bên đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hồ sơ và quy trình thực hiện.

Theo thông tin từ đơn vị, hầu hết giao dịch có thể thực hiện qua công chứng điện tử trực tuyến. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc thù không thể kết nối hai điểm cầu hoặc các văn bản thể hiện hành vi pháp lý đơn phương như lập di chúc, từ chối nhận di sản không thuộc phạm vi áp dụng của hình thức này.

Người dân ngồi tại bàn làm việc trao đổi và thực hiện ký hồ sơ giấy tờ cùng chuyên viên văn phòng công chứng - Ảnh 5.

Người dân ký kết các văn bản, hợp đồng giao dịch dưới sự hỗ trợ chuyên môn của công chứng viên

Chi phí công chứng điện tử tương đương hình thức truyền thống. Hai điểm cầu chủ động thỏa thuận tỷ lệ phân chia, bảo đảm tổng mức thu phí công chứng theo quy định là 100%; riêng giá dịch vụ theo yêu cầu được thu theo quy định của từng tổ chức hành nghề công chứng.

Với khả năng kết nối các bên ở nhiều địa phương, công chứng điện tử trực tuyến đang góp phần đơn giản hóa quy trình giao dịch, giảm thời gian và chi phí đi lại. Quan trọng hơn, việc ứng dụng công nghệ vẫn đặt yêu cầu bảo đảm tính pháp lý, an toàn và quyền lợi của người dân lên hàng đầu.

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