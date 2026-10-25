Tiết kiệm thời gian nhờ công chứng điện tử ký kết từ xa

Khoảng cách giữa người mua và người bán có thể khiến việc công chứng phát sinh thêm thời gian, chi phí đi lại. Với giao dịch bán xe của chị Nguyễn Thị Cẩm Tú - Cư dân phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, việc kết nối trực tuyến với người mua tại Hà Nội giúp giải quyết trở ngại phải có mặt cùng một nơi.

Công chứng điện tử giúp người mua, bán ký kết từ xa

Giao dịch của chị Tú được thực hiện qua nền tảng công chứng điện tử tại Văn phòng công chứng Châu Á. Thay vì thu xếp để gặp nhau tại cùng địa điểm, người bán và người mua thực hiện thủ tục với sự phối hợp giữa các văn phòng công chứng.

“Do ở xa nhau, tôi và người mua không thể đến cùng một địa điểm để công chứng. Công chứng điện tử trực tuyến giúp chúng tôi khắc phục trở ngại này, ký kết thuận tiện hơn và tiết kiệm chi phí đi lại”, chị Tú chia sẻ.

Nền tảng công chứng điện tử hiển thị nội dung hợp đồng và kết nối hình ảnh giữa các đầu cầu trong quá trình thực hiện giao dịch

Lợi ích trực tiếp trong trường hợp này là giảm nhu cầu di chuyển để hoàn tất việc ký kết. Đồng thời, quá trình thực hiện vẫn có sự tham gia của các văn phòng công chứng tại các đầu cầu.

Ông Nguyễn Tiến Luyện - Trưởng Văn phòng công chứng Châu Á nhấn mạnh: “Để thực hiện công chứng trực tuyến, các văn phòng cần phối hợp chuẩn bị trước. Hồ sơ vẫn phải có đầy đủ giấy tờ phục vụ giao dịch như khi công chứng theo cách truyền thống”.

Nhân viên tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho người dân tại văn phòng công chứng

Ông Luyện cho biết, người dân có thể sử dụng thông tin giấy tờ đã tích hợp trên VNeID, không cần mang bản cứng tương ứng. Vì vậy, người sử dụng dịch vụ cần làm rõ với văn phòng tiếp nhận những giấy tờ nào đã có trên hệ thống và những thành phần hồ sơ cần bổ sung.

Việc ký trực tuyến, hoàn tất hồ sơ có thể diễn ra trong khoảng 10-20 phút sau khâu phối hợp, chuẩn bị giữa các đầu cầu.

Chữ ký số và dữ liệu phục vụ các bước tiếp theo

Theo ông Luyện, các bên giao dịch sẽ ký bằng chữ ký số, văn bản được chuyển qua thư điện tử hoặc nền tảng có tính bảo mật cao, đồng thời gửi đến cơ quan đăng ký và cơ quan thuế để thực hiện các bước tiếp theo.

Bên cạnh đó, định danh điện tử và chữ ký số hỗ trợ xác thực người tham gia, hạn chế rủi ro giả mạo giấy tờ. Dữ liệu, hợp đồng được lưu trữ trên hệ thống để phục vụ quá trình xử lý.

Người dân chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục giao dịch tại văn phòng công chứng

Công chứng điện tử giúp ký kết từ xa, đồng thời hỗ trợ xử lý các bước tiếp theo. Việc mở rộng liên thông dữ liệu với các cơ quan Nhà nước được kỳ vọng sẽ giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.