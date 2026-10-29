CLB Bách Khoa Hồ Chí Minh tự tin khẳng định bản sắc tại HTV Swing Cup 2026

Hướng đến HTV Swing Cup với tinh thần Bách Khoa

Theo điều lệ dự thảo, HTV Swing Cup 2026 dự kiến có 18 CLB tham dự, nhằm bảo đảm công tác tổ chức, điều hành và sản xuất truyền hình trực tiếp. Trước sự quan tâm lớn từ cộng đồng golf phong trào TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức dự kiến xem xét tăng thêm suất, tạo cơ hội cho nhiều đội bóng góp mặt.

HTV Swing Cup 2026 dự kiến có 18 CLB tham dự, nhằm bảo đảm công tác tổ chức, điều hành và sản xuất truyền hình trực tiếp

Giải đấu quy tụ nhiều cái tên đáng chú ý như đương kim vô địch Vũ Võ Miền Nam, CLB Trâu Trẻ – nhà vô địch HTV Golf Series chặng Sông Bé, cùng các CLB giàu truyền thống như Họ Nguyễn, Họ Phạm Sài Gòn và Họ Trần. Bên cạnh đó, những đội lần đầu tham dự hệ thống HTV Golf Series tại chặng Sông Bé hồi tháng 9, trong đó có Bách Khoa Hồ Chí Minh, SG Phương Nam và Tây Sài Gòn, cũng đang háo hức hướng đến sân chơi mới.

CLB Bách Khoa Hồ Chí Minh là một trong những đội khởi động mùa giải sớm nhất

CLB Bách Khoa Hồ Chí Minh là một trong những đội khởi động mùa giải sớm nhất. CLB tổ chức giải golf kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, quy tụ những cựu học trò trưởng thành từ mái trường giàu truyền thống. Đây không chỉ là dịp hội ngộ, ôn lại kỷ niệm mà còn góp phần lan tỏa tinh thần Bách Khoa trước thềm HTV Swing Cup.

Theo đại diện Ban Chủ nhiệm CLB, Bách Khoa Hồ Chí Minh hiện có gần 500 thành viên. Quy mô lực lượng này là nền tảng để đội duy trì sự gắn kết và chuẩn bị cho hành trình chinh phục giải đấu.

Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh: Bài học từ chặng Sông Bé, tự tin vào lực lượng nội tại

Tại HTV Golf Series chặng Sông Bé hồi tháng 9, Bách Khoa Hồ Chí Minh từng để lại nhiều tiếc nuối khi vuột mất chức vô địch ở những hố cuối, dù có thời điểm tạo cách biệt lớn với các đối thủ. Kết quả này trở thành bài học kinh nghiệm quý giá, đồng thời tiếp thêm động lực để đội hướng đến HTV Swing Cup 2026.

Trong giai đoạn chuẩn bị hiện tại, các CLB chưa bước vào thời điểm chốt đội hình chính thức hay tập luyện để đạt điểm rơi phong độ. Thay vào đó, cuộc đua nhân sự, đặc biệt là việc tìm kiếm các golfer single và golfer chuyên nghiệp (Pro), đang được quan tâm

Với Bách Khoa Hồ Chí Minh, chiều sâu lực lượng không phải mối lo lớn. Đội ưu tiên phát huy những thành viên sẵn có, đề cao tinh thần tập thể và bản sắc riêng thay vì phụ thuộc vào việc bổ sung nhân sự.

Vị trí trong top 3 tại HTV Golf Series chặng Sông Bé là cơ sở để CLB thêm tự tin. Trong lần đầu góp mặt tại HTV Swing Cup, những người con Bách Khoa đặt mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng, hướng đến chiếc cúp luân lưu bằng chính sức mạnh và tinh thần đoàn kết của mình.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=NBFNdji1e04