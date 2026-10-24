Giải Golf thiện nguyện Long Sơn lần 2 năm 2026 lan tỏa tinh thần sẻ chia

Giải Golf thiện nguyện Long Sơn lần 2 năm 2026 tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo golfers, doanh nghiệp và các mạnh thường quân. Sự kiện không chỉ tạo sân chơi giao lưu, thi đấu mà còn góp phần kết nối các nguồn lực xã hội cho những chương trình thiện nguyện.

Tiếp nối kết quả của mùa giải đầu tiên với hơn 1,2 tỷ đồng gây quỹ, giải đấu năm nay duy trì tinh thần thể thao gắn liền với trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Ban Tổ chức chú trọng tạo không gian giao lưu cởi mở giữa các golfers, doanh nghiệp và đối tác, qua đó mở rộng sự đồng hành cho các hoạt động ý nghĩa.

Giải đấu góp phần kết nối cộng đồng qua thể thao

Nguồn kinh phí thiện nguyện năm 2026 sẽ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Sơn tiếp nhận, quản lý và phân bổ vào các quỹ an sinh xã hội tại địa phương. Nguồn lực này được sử dụng để triển khai các chương trình chăm lo đời sống người dân, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng mục đích.

Giải đấu tạo nguồn lực thiện nguyện hướng đến an sinh xã hội tại địa phương

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục phát huy tinh thần sẻ chia, tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp, các mạnh thường quân và cộng đồng golfers. Qua đó, hoạt động thể thao trở thành cầu nối thiết thực, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và chung tay chăm lo an sinh xã hội tại xã Long Sơn, TP. Hồ Chí Minh.