Tay golf người Bắc Ireland Rory McIlroy phát bóng tại hố số 2 trong ngày thi đấu thứ tư giải PGA Championship ở câu lạc bộ golf Wentworth (Ảnh: AP)

Tay golf Rory McIlroy tìm cảm hứng đổi mới từ những người đồng đội tại Ryder Cup

Kể từ khi đạt giải Grand Slam, Rory McIlroy luôn chủ động tìm kiếm những yếu tố mới mẻ nhằm duy trì sự hứng khởi trong thi đấu. Tại giải DP World India Championship diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ) tuần này, tay golf người Bắc Ireland đã mang đến diện mạo khác lạ trên sân cỏ với mẫu quần golf ống rộng.

Chia sẻ trong chương trình DP World Locker Room ngày 14/10 (giờ địa phương), McIlroy cho biết nguồn cảm hứng thời trang này đến từ người đồng đội lâu năm tại tuyển Ryder Cup châu Âu là Tommy Fleetwood.

"Trong suốt một năm qua, tôi đã quan sát và rất ấn tượng với phong cách của Tommy Fleetwood. Những ngày không phải mặc trang phục thi đấu tiêu chuẩn, tôi cũng thường xuyên diện quần ống rộng. Đó là xu hướng thời trang hiện nay", McIlroy cho biết.

Tay golf người Anh Tommy Fleetwood thực hiện cú đánh ở hố số 5 trong ngày thi đấu thứ hai giải Alfred Dunhill Links Championship 2026 tại sân Kingsbarns Golf Course (Ảnh: AP)

Khi được hỏi về cảm giác khi diện trang phục mới trên sân golf, McIlroy thẳng thắn thừa nhận mẫu quần này có phần đũng hơi thấp và chiều dài hơi ngắn, chưa thực sự vừa vặn như kỳ vọng nhưng anh xem đây là một sự thử nghiệm đang trong quá trình hoàn thiện.

Bên cạnh sự thay đổi về ngoại hình, một người đồng đội khác tại Ryder Cup là Justin Rose, cùng huyền thoại quần vợt Novak Djokovic, cũng thúc đẩy McIlroy thực hiện một dự án dài hạn nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tay golf người Bắc Ireland đang cho chế tạo một bản sao của chiếc "xe chuyên dụng hỗ trợ hiệu suất". Đây là phương tiện vốn được anh sử dụng tại Mỹ để tập luyện thể lực và phục hồi giữa các giải đấu thuộc PGA Tour nhằm phục vụ riêng cho lịch trình thi đấu tại hệ thống giải European Tour.

"Tôi quyết định triển khai kế hoạch này sau khi chứng kiến Justin Rose đăng quang tại Memphis vào năm ngoái. Anh ấy đã 45 tuổi nhưng vẫn thi đấu xuất sắc và đủ sức cạnh tranh ở các giải major. Thời điểm đó tôi 36 tuổi và tự nhủ rằng nếu muốn duy trì phong độ đỉnh cao trong 10 năm tới, tôi cần phải thực hiện một khoản đầu tư tương tự", McIlroy lý giải.

Dự kiến, phương tiện hỗ trợ chuyên biệt này sẽ chính thức đi vào vận hành tại châu Âu vào mùa hè năm 2027.

Rory McIlroy thực hiện cú đánh từ điểm phát bóng hố số 4 trong ngày thi đấu thứ tư giải PGA Championship tại câu lạc bộ golf Wentworth (Ảnh: AP)

Cạnh tranh quyết liệt ở chặng nước rút Race to Dubai

Trước khi nghĩ đến kế hoạch năm 2027, mục tiêu trước mắt của McIlroy là chinh phục danh hiệu Order of Merit (ngôi vị số 1 toàn mùa giải trên hệ thống European Tour) lần thứ 8 trong sự nghiệp để san bằng kỷ lục lịch sử.

Mùa giải Race to Dubai năm nay chỉ còn lại 4 sự kiện tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Abu Dhabi và chặng chung kết ở Dubai. McIlroy dự kiến góp mặt ở 3 trong số 4 giải đấu này, mở màn bằng sự kiện tại Ấn Độ tuần này.

Trên bảng xếp hạng tổng hiện tại, McIlroy đang xếp thứ ba, lần lượt đứng sau Patrick Reed và Eugenio Chacarra. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa ba vị trí dẫn đầu không lớn, trong khi quỹ điểm thưởng ở loạt sự kiện cuối mùa còn rất nhiều.

Trong nhóm dẫn đầu, Eugenio Chacarra đang có màn bứt tốc ấn tượng để vươn lên xếp trên McIlroy nhờ thành tích đồng hạng ba tại giải French Open và đồng hạng nhì tại Spanish Open. Ngược lại, người dẫn đầu Patrick Reed lại chững lại thời gian qua do chấn thương vai gặp phải ở sân Wentworth buộc anh phải rút lui khỏi giải BMW PGA Championship, sau đó vắng mặt tại cả giải Pháp Mở rộng lẫn Alfred Dunhill Links Championship.

Khi tái xuất tại Spanish Open, tay golf người Mỹ chỉ đạt thành tích 73 và 71 gậy sau hai vòng đầu, qua đó không vượt qua được nhát cắt để thi đấu tiếp các vòng cuối tuần.

Dù vậy, phát biểu trước truyền thông vào ngày 14/10 tại Ấn Độ, Patrick Reed khẳng định anh đã có thể thực hiện các cú vung gậy một cách tự nhiên và hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch.

"Điều may mắn nhất lúc này là chấn thương đừng chuyển biến nặng thêm. Nhờ vậy, tôi có đủ sự tự tin và cảm giác thoải mái để bước ra sân, thực hiện các cú đánh và thi đấu ở đẳng cấp cao nhất", Reed nhấn mạnh.

Trong khi đó, Eugenio Chacarra đang có phong độ cao khi vượt qua McIlroy trên bảng xếp hạng nhờ thành tích đồng hạng 3 tại French Open và đồng hạng 2 tại Tây Ban Nha. Cuộc đua đến danh hiệu số 1 châu Âu hứa hẹn sẽ rất kịch tính trong những tuần tới.

Nguồn: AP