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Thể thao

HTV SWING CUP 2026: Nâng tầm chuyên môn, mở rộng cuộc đua giữa các câu lạc bộ

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(HTV) - Trở lại sân golf Tân Sơn Nhất trong hai ngày 25 và 26/12, HTV SWING CUP 2026 bước vào mùa giải thứ ba với nhiều điểm nhấn đáng chú ý: giới hạn Handicap Index ở mức 16.0, lần đầu mở cơ hội cho golfer mất tư cách nghiệp dư và chính thức gia nhập hệ thống Amateur Series của Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA).

Quy tụ hơn 250 golfer, tăng tính cạnh tranh qua từng bảng đấu

Với 18 đội đăng ký tham dự và hơn 250 golfer góp mặt, HTV SWING CUP 2026 tiếp tục hướng đến một sân chơi giàu tính cạnh tranh, nơi các câu lạc bộ có cơ hội khẳng định năng lực và bản lĩnh qua từng trận đấu.

Giải diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12, với hai thể thức Fourball và Single Match. Mục tiêu của các đội không chỉ là giành chiến thắng qua từng lượt đấu, mà còn hướng đến chiếc cúp luân lưu danh giá – nơi tên nhà vô địch sẽ được lưu lại qua mỗi mùa giải.

HTV SWING CUP 2026: Nâng tầm chuyên môn, mở rộng cuộc đua giữa các câu lạc bộ - Ảnh 1.

Cơ cấu bảng đấu HTV SWING CUP 2026

Ở mùa thứ ba, giải tiếp tục chú trọng chất lượng chuyên môn thông qua hệ thống phân bảng theo Handicap Index. Bảng A dành cho golfer có chỉ số dưới 8.0; bảng B từ 8.1 đến 12.0; bảng C từ 12.1 đến 16.0. Mỗi bảng có hai trận đấu mỗi ngày, với tổng điểm tối đa 12 điểm.

HTV SWING CUP 2026: Nâng tầm chuyên môn, mở rộng cuộc đua giữa các câu lạc bộ - Ảnh 2.
HTV SWING CUP 2026: Nâng tầm chuyên môn, mở rộng cuộc đua giữa các câu lạc bộ - Ảnh 3.
HTV SWING CUP 2026: Nâng tầm chuyên môn, mở rộng cuộc đua giữa các câu lạc bộ - Ảnh 4.

Hơn 250 golfer, đại diện cho 18 đội đăng ký tham dự, sẽ cùng bước vào hai ngày tranh tài 25 và 26/12

Việc giới hạn Handicap Index ở mức 16.0 giúp giải tập trung vào nhóm golfer có trình độ tốt, được các câu lạc bộ tuyển chọn. Cách phân bảng hướng đến sự cân bằng về năng lực, đồng thời tạo điều kiện để mỗi thành viên đóng góp vào thành tích chung của đội

Lần đầu mở cơ hội cho golfer mất tư cách nghiệp dư

Một thay đổi đáng chú ý tại HTV SWING CUP 2026 là lần đầu tiên mỗi đội được phép chiêu mộ một golfer mất tư cách nghiệp dư. Đối tượng tham dự có thể là golfer chuyên nghiệp, huấn luyện viên hoặc caddie đang làm việc tại các sân golf, học viện. Những golfer này sẽ thi đấu tập trung tại bảng A – nơi quy tụ các tay gậy có Handicap Index thấp nhất.

HTV SWING CUP 2026: Nâng tầm chuyên môn, mở rộng cuộc đua giữa các câu lạc bộ - Ảnh 5.
HTV SWING CUP 2026: Nâng tầm chuyên môn, mở rộng cuộc đua giữa các câu lạc bộ - Ảnh 6.

Quy định mới mở ra cơ hội cọ xát giữa những golfer nghiệp dư xuất sắc và các vận động viên có chuyên môn sâu

Đồng thời, các câu lạc bộ có thêm lựa chọn nhân sự, góp phần tăng chiều sâu đội hình và tạo nên những cuộc đối đầu hấp dẫn hơn.

Dấu mốc mới trong hệ thống thi đấu golf Việt Nam

Bên cạnh cuộc đua đến ngôi vô địch, cơ cấu giải thưởng tiếp tục được chú trọng nhằm tạo động lực cho các câu lạc bộ. Ngoài việc ghi tên lên cúp luân lưu, các đội nằm trong top 3 sẽ nhận phần thưởng hiện vật và hiện kim có giá trị.

Đặc biệt, đánh dấu cột mốc ba năm tổ chức, HTV SWING CUP chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu Amateur Series của Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), bên cạnh những sự kiện như VGA Union Cup và Vietnam Club Championship.

HTV SWING CUP 2026: Nâng tầm chuyên môn, mở rộng cuộc đua giữa các câu lạc bộ - Ảnh 7.

Cơ cấu giải thưởng HTV SWING CUP 2026

Đây là dấu mốc quan trọng đối với giải đấu do Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2024, ghi nhận nỗ lực xây dựng một sân chơi phong trào có chất lượng chuyên môn và sức lan tỏa trong cộng đồng golf.

Ngày 25 và 26/12 tới, tại sân golf Tân Sơn Nhất, HTV SWING CUP 2026 sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm nhà vô địch mới. Hơn cả cuộc đua đến chiếc cúp luân lưu, giải đấu còn là dịp để các câu lạc bộ kết nối, cùng tạo nên những dấu ấn mới cho golf Việt Nam.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/-J8je_jr0lk?si=Nrum2Via5_nAfu6K

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