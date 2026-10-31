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Thế giới

Chó lạp xưởng - Nguồn cảm hứng nghệ thuật của những danh họa lớn

VIỆT TOÀN, ANH THƯ, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Triển lãm về chó lạp xưởng tại bảo tàng Kunsthalle Bremen, Đức giới thiệu nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ghi dấu hình ảnh loài chó thân dài, chân ngắn trong sáng tác của các danh họa như Pablo Picasso, Andy Warhol và David Hockney.

Từng là nguồn cảm hứng nghệ thuật của những danh họa lớn, loài chó lạp xưởng thân dài chân ngắn nay trở thành nhân vật trung tâm trong không gian trưng bày độc đáo ở Đức.

Triển lãm "Chó lạp xưởng: Biểu tượng tháo xích" mở cửa tại một bảo tàng ở Bremen, Đức từ ngày 31/10.

Không gian trưng bày bao gồm loạt tranh sơn dầu vẽ chó cưng của họa sĩ David Hockney năm 1995, ảnh chụp Andy Warhol bên chú chó Archie năm 1973 và chiếc đĩa gốm vẽ hình chó cưng của Pablo Picasso năm 1957.

Chó lạp xưởng - Nguồn cảm hứng nghệ thuật của những danh họa lớn - Ảnh 1.

Một góc tường hồng rực rỡ trưng bày các bức chân dung nghệ thuật đa sắc thái về loài chó, khắc họa góc nhìn sáng tạo của các nghệ sĩ về những người bạn bốn chân

Ông Thorsten Brinkmann - Nghệ sĩ cho biết: "Xét về tổng thể thì giống chó dachshund có hình dáng rất đặc biệt; với tôi, trông nó thậm chí còn mang vẻ siêu thực".

Chó lạp xưởng - Nguồn cảm hứng nghệ thuật của những danh họa lớn - Ảnh 2.

Những chú chó lạp xưởng thực tế được chủ nhân dẫn đi tham quan và tương tác trực tiếp bên trong không gian triển lãm của bảo tàng ở Bremen

Ông Christoph Grunenberg - Giám đốc Bảo tàng Kunsthalle Bremen chia sẻ: "Chúng tôi muốn lấy chó lạp xưởng làm đối tượng, làm nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ và lần theo lịch sử của nó qua nhiều hình thức thể hiện khác nhau cùng các tác phẩm quan trọng của các danh họa".

Bảo tàng dành riêng một số ngày cụ thể trong tuần để khách tham quan có thể dẫn theo thú cưng đến tương tác trực tiếp trong không gian nghệ thuật.

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