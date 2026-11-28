Dự báo Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa (Ảnh: Viên Nguyễn)

Cập nhật bản tin phát đi hồi 16 giờ 30 ngày 28/11 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 16 giờ ngày 27/11 đến 16 giờ ngày 28/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như trạm quan trắc Đỉnh Bạch Mã 287mm (Huế); Tam Trà 432,4mm (Đà Nẵng); Ba Cung 569,8mm (Quảng Ngãi); An Hưng 271,9mm (Gia Lai); Hòa Thịnh 300mm (Đắk Lắk); Ninh Diêm 193mm (Khánh Hòa);...

Trong 6 giờ qua (từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 28.11), khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như trạm quan trắc Đạ Pal - Đạ Tẻh 108,6mm; Thị trấn Ma Đa Gui - Đạ Huoai 78,6mm; Phú Sơn 66,4mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Huế và Lâm Đồng 10 - 30mm, có nơi trên 50mm; Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa 20 - 50mm, có nơi trên 80mm; ở Gia Lai và Đắk Lắk 40 - 80mm, có nơi trên 120mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới (tính từ 16 giờ 30 ngày 28/11) (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1; Quảng Ngãi cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; có nguy cơ phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Nguồn: Báo Lao Động