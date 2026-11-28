Đắk Lắk yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng cảnh giới tại những điểm từng xảy ra sạt lở trong đợt mưa lũ giữa tháng 11.2026. Ảnh: Hữu Long

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Đồng thời xây dựng phương án điều tiết hồ chứa theo kịch bản mưa lớn 200 - 400 mm.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và địa phương phải chuẩn bị phương án ứng phó ở mức cao hơn, tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 26.11.2026.

Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, lập danh sách từng hộ dân trong vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để tổ chức di dời trước khi mưa lũ lớn xảy ra. Trong đó, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Đối với các xã miền núi như M'Đrăk, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân..., yêu cầu sơ tán ngay khi lượng mưa vượt 100 mm trong 3 giờ hoặc xuất hiện dấu hiệu sạt lở, lũ ống.

Các địa phương phải bố trí lực lượng cảnh giới tại những điểm từng xảy ra sạt lở trong đợt mưa lũ giữa tháng 11.2026.

Bên cạnh đó, cần khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ ngập úng để hướng dẫn người dân thu hoạch sớm; triển khai tiêu úng tại khu đô thị, khu công nghiệp và hướng dẫn người dân dự trữ, xử lý nước sinh hoạt.

Đối với các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi, UBND tỉnh yêu cầu xây dựng phương án điều tiết theo kịch bản lượng mưa 200 - 400 mm, lũ trên báo động 3 tại sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch nhằm giảm lũ cho vùng hạ du. Việc tích nước cuối mùa lũ chỉ được thực hiện khi bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Những hồ chứa bị hư hỏng hoặc phát sinh hư hỏng sau các đợt mưa lũ phải hạn chế hoặc không tích nước, tổ chức trực gác và cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu phương án điều tiết hồ chứa, kiểm tra việc triển khai ứng phó tại các địa phương và chủ hồ. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh phải kịp thời cập nhật cảnh báo khi diễn biến mưa lũ, nhất là trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch, vượt dự báo.

Các sở, ngành và địa phương phải báo cáo kết quả triển khai trước 16h hằng ngày. Trường hợp xảy ra thiệt hại về người hoặc sự cố nghiêm trọng phải báo cáo nhanh để xử lý. UBND tỉnh nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lơ là, chủ quan nếu để xảy ra thiệt hại về người.

Nguồn: Báo Lao Động