Nước sông Trà Câu dâng cao đã tràn vào một số khu dân cư phường Trà Câu. Ảnh minh họa: Đinh Hương/TTXVN

Chiều 28/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 66/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nội dung Công điện nêu rõ, từ tối 27/11 đến sáng ngày 28/11, khu vực từ Huế đến Đắk Lắk đã xảy ra mưa lớn phổ biến từ 80-150 mm; riêng Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm (Ba Cung 509 mm); mực nước sông Vệ (Quảng Ngãi) đã lên trên mức báo động 3. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng 28/11 đến sáng 30/11, khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; khu vực thành phố Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa từ 100-250 mm, cục bộ trên 350 mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành tập trung triển khai Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu.

Cùng với đó, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với mưa lũ.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia trước 16h hằng ngày (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Nguồn: TTXVN