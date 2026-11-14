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Đời sống

Dự báo số cơn bão, áp thấp trong 1 tháng tới và khu vực nguy cơ mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
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Dự báo trong 1 tháng tới, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm (số liệu trung bình cùng kỳ có 1,3 cơn).

Dự báo số cơn bão, áp thấp trong 1 tháng tới và khu vực nguy cơ mưa to - Ảnh 1.

Dự báo số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 11/2026 thấp hơn trung bình nhiều năm (Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam/Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong thời kỳ một tháng tới (từ nay đến ngày 10/12).

Về xu thế nhiệt độ, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.

Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động mạnh trong khoảng 1 - 2 tuần đầu của thời kỳ dự báo. Sau đó, gió mùa đông bắc có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trước đó, trong thời kỳ 11/10 đến nay đã xảy ra 1 đợt không khí lạnh mạnh từ đêm 8/11. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa trong thời kỳ từ nay đến ngày 10/12/2026 tại khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến cao hơn từ 5 - 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn từ 5 - 20%, trong đó khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung bộ có nơi thấp hơn từ 20 - 40% so với trung bình nhiều năm.

Trong thời kỳ một tháng tới, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc; trong đó mưa vừa, mưa to tập trung chính tại khu vực Trung Bộ.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Trước đó, từ ngày 11/10-10/11/2026, tại khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện 3 đợt mưa. Tại khu vực Trung Bộ xảy ra 4 đợt mưa diện rộng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Về xu thế thời tiết biển, trong thời kỳ từ nay đến ngày 10/12, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm và ít có khả năng ảnh hưởng đến khu vực đất liền Việt Nam. Theo số liệu trung bình nhiều năm cùng kỳ, bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông là 1,3 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,7 cơn.

Trước đó, trong thời kỳ 1 tháng gần đây không ghi nhận bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Từ tháng 7/2026 đến nay, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 5 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới; trong đó, có 2 cơn bão (cơn bão số 1 Maysak, cơn bão số 4 Narra) và 1 áp thấp nhiệt đới (ngày 12/9) ảnh hưởng đến Việt Nam.


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