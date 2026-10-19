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Thế giới

Canada điều tra vụ cháy tại căn cứ quân sự Wainwright

THANH DUYÊN, MẠNH LINH, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ngày 18/10, giới chức Canada xác nhận 4 quân nhân thiệt mạng và 39 người phải nhập viện, trong đó 19 người nguy kịch, sau vụ cháy tại căn cứ quân sự Wainwright, tỉnh Alberta ở miền Tây nước này.

Đám cháy bùng phát khoảng 16 giờ ngày 17/10 (giờ địa phương), khi các binh sĩ đang huấn luyện bắn đạn thật trong khuôn khổ cuộc diễn tập Apollo Shooter.

Theo Thiếu tướng Wade Rutland, chỉ huy Sư đoàn 1 Canada, lực lượng phụ trách thao trường đã biết có cháy cỏ từ trước nhưng đánh giá tình hình được kiểm soát nên cho phép tiếp tục huấn luyện. Tuy nhiên, gió bất ngờ đổi hướng và mạnh lên đã khiến ngọn lửa nhanh chóng tràn về phía các binh sĩ.

Gió mạnh tới 96 km/giờ khiến lửa lan khoảng 1 km chỉ trong 30–60 giây, vượt qua các đường băng cản lửa và ập vào khu vực tập kết của đơn vị. Nguyên nhân phát lửa vẫn đang được điều tra.

Lực lượng cứu hỏa quân sự và dân sự đã chiến đấu với đám cháy suốt đêm. Các nạn nhân được chuyển tới nhiều cơ sở y tế tại Alberta. Nhiều người dự kiến cần điều trị chuyên sâu từ vài tuần đến vài tháng.

Canada điều tra vụ cháy tại căn cứ quân sự Wainwright - Ảnh 1.

Lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục xử lý các điểm nóng sau sự cố nghiêm trọng gây cháy tại căn cứ Wainwright ở Alberta, Canada, ngày 18/10/2026 (Ảnh: REUTERS)

Canada điều tra vụ cháy tại căn cứ quân sự Wainwright - Ảnh 2.

Khu vực cổng vào căn cứ quân sự Wainwright ở Alberta, Canada, ngày 18/10/2026 (Ảnh: REUTERS)

Thủ tướng Mark Carney gọi đây là 1 trong những thảm kịch tồi tệ nhất của lực lượng vũ trang Canada trên lãnh thổ nước này trong thời bình. Ông yêu cầu treo cờ rủ tại các tòa nhà liên bang trên toàn quốc để tưởng niệm những quân nhân thiệt mạng.

Wainwright là 1 trong những căn cứ huấn luyện quân sự quan trọng của Canada, nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Cơ động Canada, chuyên tổ chức các tình huống diễn tập và huấn luyện tác chiến cho lục quân.


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