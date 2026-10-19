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Thế giới

Canada công bố nguyên nhân vụ cháy tại căn cứ quân sự Wainwright

TTXVN
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Ngày 18/10, quân đội Canada tuyên bố nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại căn cứ quân sự Wainwright ở tỉnh Alberta, miền Tây nước này, một ngày trước đó là do cuộc tập trận bắn đạn thật.

Ảnh minh hoạ: TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Thiếu tướng Wade Rutland cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, các binh sĩ đang tiến hành các khoa mục diễn tập bắn đạn thật, trong đó có hoạt động huấn luyện ném lựu đạn như một phần của bài tập chiến thuật tấn công theo phân đội.

Gió mạnh đã khiến ngọn lửa bén vào cỏ nhanh chóng lan rộng, với tốc độ lên tới 1 km trong vòng chỉ từ 30 - 60 giây. Vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng và 39 binh sĩ bị thương, trong đó 19 người trong tình trạng nguy kịch.

Cũng theo Tướng Rutland, đội ngũ quân sự chuyên trách đã được triển khai để kiểm tra cơ sở hạ tầng năng lượng gần căn cứ Wainwright và kết quả sơ bộ cho thấy không có bất cứ thiệt hại nào. Tuy nhiên, những cuộc kiểm tra tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành nhằm đảm bảo an toàn.

Căn cứ Wainwright là một trong những cơ sở huấn luyện quân sự hoạt động thường xuyên nhất Canada, với khoảng 1.310 quân nhân và nhân viên dân sự theo số liệu điều tra dân số năm 2021. Thị trấn Wainwright, nơi có khoảng 6.600 dân, nằm ngay phía Bắc căn cứ.

Nguồn: https://baotintuc.vn/canada-cong-bo-nguyen-nhan-vu-chay-tai-can-cu-quan-su-wainwright-post1395439.html

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