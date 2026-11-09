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Thế giới

Biểu tình phản đối Trung tâm Dữ liệu Microsoft ở Châu Âu

THANH DUYÊN, VIỆT HÀ
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(HTV) - Tại Hà Lan, người biểu tình đã phá hàng rào, tràn vào công trường xây dựng trung tâm dữ liệu của Microsoft tại Amsterdam, và đụng độ với cảnh sát. Vụ việc diễn ra ngày 6/11, trong làn sóng phản đối tác động của trí tuệ nhân tạo đối với môi trường và ảnh hưởng ngày càng lớn của các tập đoàn công nghệ.

Hơn 100 nhóm hoạt động tại 15 quốc gia đã tham gia chiến dịch biểu tình trong hai ngày 6 và 7/11, nhằm phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu gây ô nhiễm môi trường và tạo áp lực lên nguồn tài nguyên thiết yếu. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (A.I.) và điện toán đám mây ngày càng tăng.

Biểu tình phản đối Trung tâm Dữ liệu Microsoft ở Châu Âu - Ảnh 1.
Biểu tình phản đối Trung tâm Dữ liệu Microsoft ở Châu Âu - Ảnh 2.

Hơn 100 nhóm hoạt động tại 15 quốc gia biểu tình phản đối các trung tâm dữ liệu gây ô nhiễm và tiêu tốn tài nguyên

Lo ngại trung tâm dữ liệu Microsoft gây sức ép lên tài nguyên điện và nước

Tại một số địa điểm, cảnh sát đã bắt giữ những người tham gia biểu tình. Các nhà hoạt động cáo buộc Microsoft đang gia tăng quyền kiểm soát đối với hạ tầng số, đồng thời cho rằng việc mở rộng các trung tâm dữ liệu có thể gây thêm sức ép lên nguồn cung điện và nước tại những khu vực đặt cơ sở.

Chiến dịch biểu tình quy tụ hơn 100 tổ chức và nhóm hoạt động tại 15 quốc gia, diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11. Mục tiêu của chiến dịch là phản đối việc phát triển các trung tâm dữ liệu bị cho là gây ô nhiễm, tiêu tốn năng lượng và ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên phục vụ đời sống người dân.

Phản hồi về các cuộc biểu tình, Microsoft cho biết tôn trọng quyền biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, tập đoàn này lên án những hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ đe dọa an toàn công cộng.

Biểu tình phản đối Trung tâm Dữ liệu Microsoft ở Châu Âu - Ảnh 3.
Biểu tình phản đối Trung tâm Dữ liệu Microsoft ở Châu Âu - Ảnh 4.

Người biểu tình tại Hà Lan xông vào công trường trung tâm dữ liệu Microsoft ở Amsterdam, đụng độ với cảnh sát để phản đối tác động môi trường của A.I.

Làn sóng phản đối diễn ra khi các tập đoàn công nghệ lớn đang đẩy mạnh đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để xây dựng và mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu. Đây là hạ tầng quan trọng phục vụ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, song cũng làm dấy lên những tranh luận về chi phí môi trường, mức tiêu thụ năng lượng và khả năng khai thác nguồn nước trong dài hạn.

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